Decizie inedită a unui oraș din județul Brașov. Banii alocați focului de artificii, utilizați altfel: „Folosim banii pentru ceva care aduce bucurie directă”

Primăria orașului Victoria, din județul Brașov, nu va avea în acest an foc de artificii. ISU a aprobat o singură locaţie pentru desfăşurarea spectacolului pirotehnic, dar se află departe de centrul oraşului şi nu oferă vizibilitatea necesară unui astfel de eveniment.

În această situație, primăria a luat o decizie inedită: banii alocați focului de artificii vor fi folosiți pentru a cumpăra dulciuri pentru toți copiii din oraș. Peste 800 de pachete au fost pregătite, iar acestea urmează să fie împărțite copiilor în cursul zilei de astăzi.

„Alegem să folosim banii pentru ceva care aduce bucurie directă. Am pregătit peste 800 de pachete cu dulciuri pentru toți copiii din oraș, de la grădiniță până la ciclul gimnazial. Împreună cu colegele mele le-am împachetat cu grijă”, a anunțat Camelia Bertea, primarul orașului, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Cea care conduce primăria orașului Victoria a mai anunțat că de anul viitor analizează posibilitatea ca focul de artificii să fie înlocuit de un spectacol cu drone sau lasere, care „permit organizarea în mai multe zone ale orașului și pot crea o experiență plăcută pentru toți”.