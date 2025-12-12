Prima pagină » Life-Inedit » Decizie inedită a unui oraș din județul Brașov. Banii alocați focului de artificii, utilizați altfel: „Folosim banii pentru ceva care aduce bucurie directă”

Decizie inedită a unui oraș din județul Brașov. Banii alocați focului de artificii, utilizați altfel: „Folosim banii pentru ceva care aduce bucurie directă”

Primăria unui oraș din județul Brașov a luat o decizie inedită în privința folosirii bugetului alocat focului de artificii, după ce ISU a aprobat o singură locație, care se află departe de centrul orașului.
Decizie inedită a unui oraș din județul Brașov. Banii alocați focului de artificii, utilizați altfel: „Folosim banii pentru ceva care aduce bucurie directă”
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
12 dec. 2025, 11:20, Life-Inedit

Primăria orașului Victoria, din județul Brașov, nu va avea în acest an foc de artificii. ISU a aprobat o singură locaţie pentru desfăşurarea spectacolului pirotehnic, dar se află departe de centrul oraşului şi nu oferă vizibilitatea necesară unui astfel de eveniment.

În această situație, primăria a luat o decizie inedită: banii alocați focului de artificii vor fi folosiți pentru a cumpăra dulciuri pentru toți copiii din oraș. Peste 800 de pachete au fost pregătite, iar acestea urmează să fie împărțite copiilor în cursul zilei de astăzi.

„Alegem să folosim banii pentru ceva care aduce bucurie directă. Am pregătit peste 800 de pachete cu dulciuri pentru toți copiii din oraș, de la grădiniță până la ciclul gimnazial. Împreună cu colegele mele le-am împachetat cu grijă”, a anunțat Camelia Bertea, primarul orașului, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Cea care conduce primăria orașului Victoria a mai anunțat că de anul viitor analizează posibilitatea ca focul de artificii să fie înlocuit de un spectacol cu drone sau lasere, care „permit organizarea în mai multe zone ale orașului și pot crea o experiență plăcută pentru toți”.

Recomandarea video

EXCLUSIV Laura Codruța Kovesi, reacție în sprijinul magistraților care denunță abuzurile din justiție
G4Media
Zodiile care trec prin schimbări uriașe până la finalul anului. Mesajele astrelor pentru: Vărsător, Capricorn, Balanță și Săgetător
Gandul
Cum trăiesc nepalezii care ne aduc pizza și sushi la ușă: zeci de scutere și povești ascunse într-o vilă de la gara de Nord
Cancan
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Prosport
Ce riscă judecătorul Laurențiu Beșu după ce a devoalat cum sunt scoși magistrații incomozi din dosarele de corupție
Libertatea
Cât costă să trăiești o lună în Madrid, în 2025. Calcul complet | chirie, mâncare, facturi
CSID
Șoferi, pregatiți-vă! CNAIR a făcut primul pas pentru montarea celor 400 de radare fixe
Promotor