6 idei de cadouri de Crăciun sub 150 lei, utile, în trend, pentru copii, bărbați și femei

Alegerea unui cadou de Crăciun nu trebuie să fie complicată. Pentru copii funcționează cel mai bine opțiunile care stimulează creativitatea sau care aduc întreaga familie la aceeași masă. Pentru bărbați sunt potrivite accesoriile utile în activitatea de zi cu zi sau obiectele legate de pasiunile lor. Pentru femei se remarcă produsele moderne și practice, care pot fi integrate imediat în rutina personală. Toate aceste sugestii se încadrează într-un buget accesibil și pot fi găsite ușor în magazinele online și offline din România în această perioadă.

Cadouri pentru copii

Un set LEGO inspirat din seria Bluey rămâne una dintre cele mai populare opțiuni pentru copiii mici. Construirea este simplă și potrivită pentru cei de la patru ani în sus, iar tema este recunoscută de majoritatea preșcolarilor. Prețul obișnuit pentru un set de dimensiune medie din această gamă se situează între 100 și 140 de lei. Este un tip de cadou care se folosește timp îndelungat și care stimulează joaca creativă, nu doar în ziua de Crăciun.

Pentru copiii mai mari și pentru adolescenți, jocul Exploding Kittens a devenit o alegere constantă în ultimii ani. Regulile sunt simple, rundele se desfășoară rapid, iar umorul vizual face jocul accesibil și pentru cei care nu sunt obișnuiți cu jocurile de societate. Prețul mediu se află între 120 și 150 de lei. Este un cadou potrivit pentru familiile care petrec serile împreună în perioada de iarnă.

Cadouri pentru bărbați

O baterie externă de 10 000 mAh este un cadou practic pentru orice persoană care folosește intens telefonul în deplasări. Acest tip de dispozitiv poate oferi una sau două încărcări complete, iar modelele din zona de preț accesibilă sunt compacte și ușor de purtat. Costul mediu se situează între 80 și 140 de lei, în funcție de brand și de tehnologia de încărcare. Este un accesoriu util pentru navetiști, pentru cei care petrec multe ore pe drum sau pentru cei care lucrează în spații în care nu există întotdeauna acces rapid la priză.

O altă variantă potrivită este o minge de fotbal personalizată cu nume, poze cu fotbaliștii preferați sau un mesaj personalizat. Astfel de produse au un impact emoțional puternic și sunt apreciate de orice pasionat de sport. Prețul pentru o minge personalizată pornește de la aproximativ 40 de lei și poate ajunge la 80 de lei. Este un cadou care combină utilul cu personalizarea și rămâne o amintire plăcută pentru cei care practică fotbalul în mod regulat.

Cadouri pentru femei

O cană termos de calitate este un cadou util pentru sezonul rece. Acest tip de recipient păstrează băuturile calde pentru o perioadă îndelungată și poate fi folosit la birou, acasă sau în drum spre serviciu. Prețurile pentru un termos bun alternează între 70 până la 120 de lei. Este o opțiune potrivită pentru persoanele care apreciază confortul și organizarea în rutina zilnică.

Căștile wireless reprezintă un alt cadou foarte căutat. Acestea sunt folosite pentru apeluri, muzică sau podcasturi și oferă libertate de mișcare în orice activitate. Modelele economice, dar fiabile, se situează între 100 și 150 de lei. Sunt potrivite pentru persoanele care fac naveta, pentru antrenamente ușoare sau lucru la laptop și reprezintă unul dintre cele mai populare cadouri tehnologice ale ultimilor ani.