Târgul de Crăciun din Piața Constituției începe sâmbătă: Premiere spectaculoase și prima piramidă de Crăciun din România

Târgul de Crăciun din Piața Constituției se deschide sâmbătă, aducând o serie de premiere spectaculoase, de la prima piramidă de Crăciun din România la iluminarea festivă a Palatului Parlamentului și noi atracții pentru copii.
Premierul Bolojan, declarații la începutul ședinței de Guvern, convocată pentru adoptarea proiectului privind pensiile magistraților și rectificarea bugetară
Scenografie surpriză a fanilor celor de la Steaua Roșie Belgrad la începutul meciului cu FCSB. Mesaj impresionant pentru români
A ajutat sau nu creșterea TVA? Bolojan reacționează la afirmațiile lui Grindeanu: „A fost o necesitate”
Prima reacție a premierului Bolojan în urma anchetei Recorder ce vizează Hidroelectrica: Este o formă de a-ți bate joc de banul public
Ilie Bolojan a povestit cum s-a întâmplat incidentul de la Parlament: Îmi pare rău
Gabriel Pecheanu
29 nov. 2025, 07:22, Social

Piața Constituției din București găzduiește, începând de sâmbătă, a 18-a ediție a Târgului de Crăciun, un eveniment care se anunță spectaculos prin numeroase elemente în premieră. Atracția centrală este prima piramidă de Crăciun instalată în România, o construcție de 10 metri înălțime și 7 metri diametru, decorată cu figurine și simboluri tradiționale ale iernii, inspirate din marile târguri europene. Piramida se rotește lent, oferind vizitatorilor un spectacol vizual unic și devenind punctul principal al zonei festive.

Palatul Parlamentului, iluminat festiv

Un alt element inedit pentru această ediție este iluminarea Palatului Parlamentului prin proiecții tematice, care vor anima seară de seară una dintre cele mai impozante clădiri ale capitalei. Târgul include și Scena Felinar, un spațiu dedicat tinerilor, unde DJ-i vor mixa cele mai populare melodii ale sezonului, transformând zona într-un loc de întâlnire plin de energie.

Spații tematice pentru tineri și copii

Zona pentru copii este considerabil extinsă, cu atracții noi la prima apariție: Caruselul Venețian, trenulețul Santa’s Express sub forma unui mini roller-coaster, Sania Zburătoare – o experiență interactivă, Cutia cu globuri – un concept-joc cu surprize vizuale și elfi interactivi care vor anima atmosfera.

Fotografii cu Moș Crăciun, cadou pentru vizitatori

Organizatorii anunță că Piața Constituției este acoperită anul acesta de o plasă de lumini complet nouă, iar cele peste 120 de căsuțe au fost redecorate pentru a oferi o experiență festivă completă. În plus, între 13 și 24 decembrie, vizitatorii vor putea primi o fotografie instant cu Moș Crăciun la Casa lui Moșu, un cadou special pentru cei mici și nu numai.

Pe lângă producătorii și artizanii locali, târgul va găzdui și trei creatori distinși cu titlul de Tezaur Uman Viu, care vor prezenta tehnici tradiționale rare, oferind o incursiune autentică în meșteșugurile românești.

Târgul de Crăciun București se desfășoară în perioada 29 noiembrie – 28 decembrie și promite o lună plină de lumină, atmosferă de sărbătoare și activități pentru toate vârstele.

