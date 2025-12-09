Trei preparate din porc din bucătăria „vintage”, economice și ușor de făcut, pentru masa de Crăciun 

Mușchi de porc cu sos Roquefort

Acest mușchi de porc cu sos Roquefort este o rețetă „de bază” pentru perioada sărbătorilor și poate fi preparată de orice persoană cu abilități culinare de bază.

Instrucțiuni

Toacă fin șalota (ceapa).

Taie mușchiul în felii de doi centimetri și asezonează-le cu sare și piper pe ambele părți.

Încălzește o tigaie cu un strop de ulei de măsline la foc mediu spre mare. Rumenește feliile de mușchi timp de un minut pe fiecare parte. Scoate-le și lasă-le deoparte.

În aceeași tigaie, adăugând puțin mai mult ulei dacă este nevoie, călește șalota.

Când ceapa este fragedă și aurie, adaugă vinul alb.

Când nu mai miroase a alcool, adaugă smântâna pentru gătit și redu focul.

După ce smântâna s-a încălzit, adaugă brânza Roquefort sfărâmată și amestecă până se topește complet.

Dacă vrei un sos mătăsos, pasează-l cu un blender de mână sau un robot de bucătărie și

pune-l înapoi în tigaie. Dacă nu, lasă-l așa.

Adaugă feliile de mușchi în sos și lasă-le să se gătească 10 minute la foc mic.

Servește totul cu nuci tocate fin presărate deasupra.

Mușchi de porc cu piper verde

Sosul cu piper, odinioară diva restaurantelor cu pretenții, încă are multe de spus și de hrănit. Dă-i o șansă și întinde sosul pe pâine până nu mai rămâne nicio firimitură.

Deși a făcut furori la sfârșitul secolului XX, sosul cu piper este moștenitorul direct al unui preparat mai vechi, „steak au poivre“, sau file de vită tăvălit în piper, inventat la Paris în anii ’20 pentru a satisface pofta de carne a turiștilor americani. Carnea, acoperită în piper din belșug, se prăjea până când căpăta o crustă crocantă, iar sucurile lăsate în tigaie erau folosite pentru un sos cu smântână, supă și aromă intensă de piper. De acolo, trecerea la boabele întregi de piper verde a fost doar un pas.

Aici aveți instrucțiunile pentru a mura piper verde acasă cu ușurință: boabele uscate se fierb în apă cu sare timp de 30 de minute sau până când se hidratează. Se fierbe o cantitate egală de oțet și apă, iar acest lichid fierbinte se toarnă într-un borcan împreună cu piperul hidratat și scurs. Lăsați să se răcească, apoi închideți borcanul ermetic.

Dacă nu găsiți nici varianta uscată (se vinde în magazinele de condimente), puteți obține un rezultat similar combinând capere și o cantitate generoasă de piper măcinat. Important este să obțineți suficient sos încât să puteți înmuia pâinea, pentru că este incredibil de bun.

Dau ca exemplu mușchiul de porc (bugetul nu ne permite să cumpărăm chateaubriand în fiecare zi) dar puteți folosi aceeași tehnică pentru orice tip de carne la tigaie sau chiar pentru pește, înlocuind supa de carne cu supă de pește. Smântâna pentru gătit poate fi înlocuită cu lapte evaporat sau se poate face un roux în prealabil, adăugând o lingură de făină în ceapa călită pentru a îngroșa sosul ca pe un bechamel ușor, folosind lapte normal.

Reducerea supei nu este obligatorie, dar este recomandată, deoarece sosul va avea un gust mai concentrat. Dă-i o șansă și vei înțelege perfect de ce mușchiul cu piper a fost regele bucătăriei „vintage”.

Instrucțiuni

Încălzește într-un vas supa de carne până când scade la aproximativ jumătate.

Preîncălzește cuptorul la 50 °C pentru a păstra carnea caldă cât timp pregătești sosul.

Usucă bine medalioanele de mușchi cu un șervet de hârtie și condimentează-le ușor cu sare și piper.

Încinge o tigaie la foc mediu cu două linguri de ulei de măsline și rumenește carnea aproximativ 4 minute pe fiecare parte. Pune medalioanele într-o tavă termorezistentă și bagă-le în cuptor ca să nu se răcească.

În aceeași tigaie în care ai rumenit carnea, adaugă o lingură de ulei și una de unt și așteaptă până când spumează.

Adaugă șalota tocată și călește două minute fără să o rumenești.

Adaugă coniacul sau lichiorul și răzuiește bine fundul tigăii pentru a recupera gustul lăsat de carne.

Adaugă piperul verde și gătește un minut.

Toarnă în tigaie sucurile pe care le-a lăsat carnea păstrată în cuptor. Adaugă și supa redusă (aproximativ 150 ml), apoi amestecă și încorporează smântâna pentru gătit.

Lasă sosul să scadă două minute sau până când sosul capătă consistența dorită. Potrivește de sare. Toarnă sosul peste carne sau servește-l separat într-o sosieră.

Mușchiuleț de porc Wellington

Cauți o opțiune economică și fabuloasă pentru Crăciun? Dacă bugetul nu îți permite un mușchi de vită Wellington, îl poți prepara cu carne de porc: mai ușor, mai ieftin și incredibil de decadent.

În ciuda numelui și a legendelor gastronomice, mușchiulețul în stil Wellington nu are nicio legătură cu Arthur Wellesley, ducele de Wellington, dar are legătură cu tradiția europeană de a coace carnea într-o crustă de aluat pentru a o face mai fragedă. Dacă această rețetă a primit numele în onoarea militarului britanic sau nu, încă nu este clar, dar se știe că a fost publicată pentru prima dată în Statele Unite în jurul anului 1940. Acolo a făcut furori în anii ’60 datorită bucătarului familiei Kennedy de la Casa Albă, René Verdon, și a devenit rapid obiectul dorinței oricărei gospodine cu aspirații culinare, potrivit El Pais.

Mușchiulețul Wellington folosește cea mai fragedă bucată a animalului și o învelește în diverse straturi de ingrediente fastuoase pentru a termina totul într-o crustă de foietaj. Pe măsură ce rețeta originală se adapta mediului popular sau domestic, Wellingtonul a pierdut pe parcurs câteva dintre elementele sale mai costisitoare (trufe, foie gras proaspăt), fiind înlocuite cu variante mai accesibile precum șunca, pateul sau ciupercile.

Ingrediente pentru 6 persoane

300 g ciuperci champignon

100 g ceapă

2 linguri de brandy sau alt alcool similar

120 ml smântână de gătit

1 mușchiuleț de porc de 500–600 g

100 g jamon serrano în felii subțiri sau prosciutto

75 g pate de ficat de pasăre sau porc

400 g aluat în foaie dreptunghiulară

1 ou bătut

Sare

Piper

Cimbru

Instrucțiuni