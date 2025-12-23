Rețete vegetariene de Crăciun. Preparate alternative pentru meniul clasic de sărbători

Crăciunul nu trebuie întotdeauna să includă neapărat cârnați, caltaboș, friptură de porc sau chifteluțe. Tot mai mulți români aleg, de la an la an, un meniu vegetarian pentru masa festivă. Aceasta nu înseamnă că masa va fi mai săracă, ba chiar dimpotrivă. Majoritatea preparatelor tradiționale se pot pregăti fără carne. Există mereu un înlocuitor delicios.

Friptura poate fi făcută din legume, iar sarmalele pot fi înlocuite, de la cele clasice din carne tocată, la cele din ciuperci. Iată câteva idei pentru un meniu vegetarian de Crăciun.

Salată de vinete cu ardei copt

Această salată delicioasă aduce gustul Crăciunului pe masa de sărbătoare. Se poate servi pe felii de pâine prăjită, roșii umplute sau alte aperitive.

Ingrediente:

1 pachet vinete congelate

1 pachet ardei copt congelat

100 ml ulei

1 ceapă roșie

sare

Mod de preparare:

Vinetele și ardeii se lasă la scurs după dezghețare. Vinetele se pun într-un bol, iar ardeii tocați se adaugă peste ele. Ceapa se toacă fin și se amestecă cu uleiul și legumele. Apoi se asezonează și se poate servi la masa de Crăciun.

Feluri principale fără carne

Mesele festive pot fi spectaculoase și fără carne. Bucătăria vegetariană devine tot mai populară, iar pe piață apar ingrediente noi care ușurează tot mai mult prepararea rețetelor. Pentru masa de Crăciun, felurile principale pot fi la fel de gustoase și fără carne.

Sarmale de post cu ciuperci

Sarmalele vegetariene sunt sățioase, iar adăugarea de semințe de floarea-soarelui măcinate le oferă un gust apropiat de cel al sarmalelor tradiționale. Pentru o seară festivă sunt numai bune.

Ingrediente:

1 varză murată sau foi de viță

250 g orez

500 g ciuperci

250 g ceapă tocată

2 morcovi

50 ml ulei

sare, piper, cimbru uscat

1-2 foi dafin

250 ml suc de roșii

Mod de preparare:

Legumele se tocă, se călesc pe rând în ulei, apoi se adaugă orezul și condimentele. Se pregătesc foile de varză și se umplu cu compoziția de legume. Sarmalele se pun în cratiță peste un strat de varză tocată, se adaugă foaia de dafin și sucul de roșii, apoi se coc la 180°C până se rumenesc.

Chifteluțe de post din năut și legume

Ingrediente:

2 conserve năut

2 cartofi fierți

2 fire ceapă verde

1 morcov fiert

1 ceapă

½ ardei gras

3-4 căței usturoi

1 legătură pătrunjel

3 linguri pesmet

sare, piper

Mod de preparare:

Năutul și morcovul se mixează, apoi se amestecă cu cartofii sfărâmați și legumele tăiate cuburi. Se adaugă pesmetul și usturoiul, se formează chiftelele în forma pe care o doriți și se coc la cuptor până se rumenesc.

Friptură de soia

Ingrediente:

1 pachet felii de soia

suc de roșii

3-4 căței usturoi

1 morcov

1 ceapă

½ țelină

1 păstârnac

rozmarin, cimbru, busuioc

sare, piper

ulei de măsline

Mod de preparare:

Feliile de soia se fierb în apă cu legume, apoi se scurg și se pun într-o tavă. Se adaugă legume și verdețuri, se stropește cu ulei și suc de roșii, se acoperă cu folie și se dă la cuptor. După 20 de minute, se îndepărtează folia și se lasă să se rumenească. Se servește cu cartofi sau salată de cuscus cu roșii și castraveți tăiați fin, cu puțină sare și ulei de măsline.