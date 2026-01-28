Retete de Tzatziki grecesc autentic – sos proaspăt, sănătos și delicios (P)

Acest dressing grecesc cu iaurt și castravete este alegerea perfectă pentru salata grecească autentică, dar și pentru preparate precum gyros, souvlaki, fripturi sau chiar pe post de aperitiv cu pâine proaspătă ori lipie.

Ce este sosul tzatziki?

Tzatziki este un sos tradițional grecesc, cu origini care se regăsesc și în bucătăria turcească (unde este cunoscut sub numele de cacık). Se prepară rapid, din ingrediente simple și accesibile, iar rezultatul este un sos cremos, răcoritor și sățios.

Are un aport caloric moderat – aproximativ 180 calorii la 100 g – și este bogat în proteine, vitamine și antioxidanți, fiind o alternativă mult mai sănătoasă la maioneză sau alte sosuri procesate. Iata ce iti trebuie pentru reteta sosului tzatziki.

Ingrediente pentru rețeta de sos tzatziki autentic

Pentru un bol de tzatziki delicios și cremos, vei avea nevoie de:

400 g iaurt grecesc gras (10% grăsime)

gras (10% grăsime) 1 castravete mare

mare 2-3 căței de usturoi

2 linguri ulei de măsline extravirgin

sucul de la ½ lămâie

1 lingură de mărar proaspăt tocat (sau mentă, pentru o aromă diferită)

(sau mentă, pentru o aromă diferită) sare și piper după gust

Mod de preparare sos tzatziki pas cu pas

Pregătirea castravetelui: Curăță castravetele de coajă, taie-l în jumătate și îndepărtează semințele cu o linguriță. Dă-l pe răzătoarea mare, presară sare și lasă-l la scurs într-o sită aproximativ 30 de minute. La final, presează bine pentru a elimina surplusul de apă. Prepararea bazei: Pune iaurtul grecesc într-un bol încăpător. Adaugă peste el castravetele scurs, usturoiul zdrobit, mărarul tocat și sucul de lămâie. Asezonarea: Potrivește gustul cu sare și piper. Adaugă uleiul de măsline și amestecă până când obții o textură fină și omogenă. Refrigerarea: Acoperă bolul și lasă sosul tzatziki la frigider cel puțin o oră înainte de servire, pentru ca aromele să se întrepătrundă perfect.

Cum se servește sosul tzatziki?

Ca dressing pentru salata grecească sau alte salate de vară.

sau alte salate de vară. Alături de gyros, souvlaki, kebab sau fripturi la grătar .

. Ca dip pentru legume crude, lipii sau cartofi copți .

. În sandvișuri sau burgeri, ca alternativă sănătoasă la maioneză.

Poți experimenta fără rețineri: creveți cu sos tzatziki sau orez cu tzatziki sunt doar câteva idei savuroase.

Beneficiile sosului tzatziki

Sărac în carbohidrați , ideal pentru dietele low-carb sau keto.

, ideal pentru dietele low-carb sau keto. Bogată sursă de proteine datorită iaurtului grecesc.

datorită iaurtului grecesc. Conține vitamine și minerale esențiale din castravete și verdețuri.

esențiale din castravete și verdețuri. Usturoiul adaugă un plus de antioxidanți și proprietăți antibacteriene.

Concluzie

Rețeta de tzatziki grecesc autentic este ușor de făcut, sănătoasă și extrem de versatilă. Fie că îl folosești ca dressing pentru salată grecească, sos pentru fripturi sau aperitiv răcoritor, tzatziki va aduce mereu un gust proaspăt și savuros în farfuria ta.

Încearcă această rețetă și bucură-te de aromele Greciei chiar la tine acasă!