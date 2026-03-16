„Durerea nevăzută – endometrioza și neuropelveologia”, un eveniment organizat de MedLife pentru femeile care se confruntă cu dureri pelvine cronice (P)

Participantele la eveniment au avut ocazia să afle direct de la medicii supraspecializați în chirurgia endometriozei și neurochirurgia pelvină care sunt mecanismele din spatele durerilor pelvine, dar și care sunt opțiunile moderne de diagnostic și tratament pentru aceste afecțiuni.

„Aproximativ 1 din 10 femei se confruntă cu dureri pelvine cronice, iar de cele mai multe ori suferința se întinde pe mulți ani, timp în care pacientele primesc explicații superficiale, precum stres, oboseală sau chiar sunt acuzate de sensibilitate extremă. Din acest motiv ne-am dorit să organizăm această întâlnire educativă, prin care să oferim persoanelor cu endometrioză și durere pelvină cronică informații și sprijin în luarea celor mai bune decizii terapeutice”, a declarat Dr. Gabriel Mitroi, medic supraspecializat în chirurgia endometriozei și neuropelveologie și coordonatorul Bucharest Endometriosis Center.

Neuropelveologia: o abordare integrată pentru tratarea durerilor pelvine cronice

În cadrul întâlnirii, medicii supraspecializați în chirurgia endometriozei și neurochirurgia pelvină au explicat modul în care aceste patologii pot afecta diferite structuri anatomice, inclusiv nervii pelvini, contribuind la apariția durerii pelvine persistente și a altor simptome care pot avea un impact major asupra calității vieții pacienților.

Evenimentul a fost structurat în două paneluri tematice care au abordat principalele mecanisme implicate în apariția durerii pelvine cronice și legătura acestora cu endometrioza.

Prima parte a conferinței a fost dedicată neuropelveologiei – chirurgia nervilor pelvini – și a explorat rolul neuropatiilor periferice pelvine în apariția durerii cronice atât la femei, cât și la bărbați. Specialiști din domenii precum ginecologie, chirurgie generală, neurochirurgie, imagistică medicală și recuperare au discutat despre simptomele acestor afecțiuni, opțiunile moderne de diagnostic și tratament, precum și despre strategiile de gestionare a durerii. Panelul a inclus și un moment interactiv dedicat participanților – un workshop de exerciții pentru gestionarea durerii pelvine, susținut de specialiști în recuperare medicală și osteopatie.

Neuropelveologia este o supraspecializare relativ nouă, destinată tratării durerii pelvine cronice şi a afecţiunilor neurologice pelvine printr-o abordare integrată, multidisciplinară şi minim invazivă. Pentru a veni în sprijinul pacienților, MedLife a lansat anul trecut Centrul de Excelenţă în Neurochirurgia Pelvină, în cadrul căruia sunt tratați pacienți cu un spectru larg de patologii – de la endometrioză cu afectare nervoasă şi cancere tratate robotic, până la cazuri cronice şi complexe, în care alte forme de tratament nu au funcționat.

Peste 650 de paciente cu endometrioză operate anul trecut în cadrul MedLife Bucharest Endometriosis Center

Cel de-al doilea panel al conferinței a fost dedicat endometriozei, una dintre cele mai frecvente afecțiuni ginecologice cronice, și a abordat impactul normalizării durerii în rândul pacientelor, cauzele și simptomele bolii, precum și opțiunile actuale de tratament. Specialiștii au subliniat faptul că endometrioza nu este doar o boală ginecologică, ci o afecțiune inflamatorie cronică, cu componentă genetică, care poate debuta încă din viața intrauterină și care afectează multiple organe. De asemenea, endometrioza este una dintre principalele cauze de infertilitate la nivel global.

În același timp, medicii au remarcat că numărul femeilor diagnosticate cu endometrioză este în creștere, semn că pacientele sunt tot mai informate și acordă o importanță sporită recunoașterii simptomelor.

Numai în cadrul MedLife Bucharest Endometriosis Center, coordonat de Dr. Gabriel Mitroi, au fost realizate peste 650 de intervenții chirurgicale pentru endometrioză în anul 2025.

„Endometrioza este o afecțiune complexă, care poate avea manifestări variate și care, în anumite situații, poate implica și structurile nervoase pelvine. Înțelegerea mecanismelor durerii și colaborarea între specialități sunt esențiale pentru stabilirea unui diagnostic corect și pentru alegerea tratamentului adecvat”, a adăugat Dr. Gabriel Mitroi.

Evenimentul „Durerea nevăzută – endometrioza și neuropelveologia” a fost conceput ca o întâlnire educativă dedicată persoanelor care se confruntă cu endometrioza și simptomele asociate acesteia, inclusiv durerea pelvină cronică, oferind acces la informații medicale corecte și la perspective moderne de diagnostic și tratament.

Inițiativa face parte din demersul MedLife de a crește nivelul de informare și conștientizare asupra endometriozei și asupra impactului acestei afecțiuni asupra calității vieții pacienților.

