Rețete consistente pentru iarnă, pline de arome și condimente

Chef-ul și autorul de cărți de bucate Yotam Ottolenghi propune, într-o selecție dedicată iernii, rețete menite să aducă mai multă căldură și diversitate în farfurie, în lunile reci și întunecate.

Preparatele pun accent pe condimente, texturi bogate și ingrediente care oferă confort, dar și surpriză gustativă, potrivit The Guardian.

Printre felurile principale se numără pui gătit într-un singur vas, cu orzo, hribi și scorțișoară, o rețetă descrisă ca fiind extrem de fragedă și reconfortantă, precum și burtă de porc la cuptor cu mere, sos de soia și ghimbir, un preparat care necesită timp, dar puțin efort activ.

Tot în zona mâncărurilor consistente apare și un pilaf de miel cu migdale dulci și prune uscate acrișoare, inspirat din bucătăria iraniană.

Pentru opțiuni vegetariene, Ottolenghi propune năut înăbușit cu morcovi, curmale și feta, care poate fi servit cu orez sau lipii, iar pentru cei care preferă mâncărurile pregătite din timp, puiul cu harissa și cicoare este recomandat pentru a fi gătit cu o zi înainte, aromele devenind mai intense.

Selecția include și deserturi, precum plăcinta cu banane, rom, covrigi și nuci pecan, aromată cu lime și fructul pasiunii, dar și pere poșate în hibiscus, servite cu cremă de cocos, preparate care pot fi realizate în avans.