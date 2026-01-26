Birocrația din rețete medicale ar putea dispărea: un startup AI „gratuit” pentru pacienți a ajuns la 1 miliard de dolari și promite milioane de utilizatori în 2026

Compania, cu sediul în New York, a atras 100 de milioane de dolari într-o nouă rundă de finanțare condusă de fondul de venture capital Accel, au precizat sursele pentru Bloomberg.

Tandem dezvoltă o platformă care folosește inteligența artificială pentru a simplifica procesul de emitere și primire a rețetelor medicale și pentru a facilita accesul pacienților la medicamente. Tehnologia companiei, oferită gratuit furnizorilor de servicii medicale și pacienților, automatizează birocrația și apelurile telefonice asociate aprobărilor prealabile (prior authorizations) și direcționării către farmacii.

Pe termen lung, Tandem vizează parteneriate cu companii biopharma pentru a accelera dezvoltarea și lansarea de medicamente noi. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul său, compania estimează că serviciile sale vor fi utilizate de milioane de pacienți în 2026.

Startup-ul este susținut și de fondurile Thrive Capital și General Catalyst. În total, Tandem a atras până acum 137 de milioane de dolari, inclusiv cea mai recentă finanțare de tip Series B, potrivit uneia dintre surse.

General Catalyst ar fi condus runda Series A de 30 de milioane de dolari în 2024, au mai spus sursele. Tandem nu a anunțat public până acum nicio rundă de finanțare.