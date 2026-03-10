O fotografie a mâinii tale ar putea detecta o boală rară care scurtează viața cu zece ani

Acromegalia apare când organismul produce prea mult hormon de creștere și se instalează de obicei la vârsta mijlocie. Mâinile și picioarele mărite sunt printre primele semne. Diagnosticul întârzie în medie un deceniu, deoarece boala progresează lent și este rară, conform Science Alert.

La fiecare 100.000 de persoane, acromegalia afectează între 8 și 24 de indivizi. Aproximativ un sfert dintre pacienți așteaptă peste zece ani pentru un diagnostic corect.

„Deoarece afecțiunea progresează foarte lent și este o boală rară, nu este neobișnuit să dureze până la un deceniu pentru a fi diagnosticată”, explică endocrinologul Hidenori Fukuoka de la Universitatea Kobe.

Dacă afecțiunea nu este tratată, poate provoca complicații care pun viața în pericol. În medie, aceasta reduce speranța de viață cu aproximativ zece ani.

Cum detectează IA acromegalia dintr-o fotografie a mâinii

Cercetătorii au recrutat 725 de participanți, jumătate cu acromegalie, din 15 unități medicale din Japonia. Peste 11.000 de imagini ale mâinilor au fost folosite pentru a antrena modelul de IA. Fotografiile vizau dosul mâinii și pumnul încleștat, nu palma.

Rezultatele sunt remarcabile. Dacă testul era pozitiv, șansa de acromegalie era de 88%. Dacă era negativ, șansa de a nu avea boala era de 93%. Modelul a depășit chiar și performanțele specialiștilor în endocrinologie testați cu aceleași fotografii.

De ce mâna și nu fața

Utilizarea fotografiilor feței ridică probleme de confidențialitate. Mâinile sunt „mai anonime” și permit un screening discret și practic.

„Ceea ce mi s-a părut deosebit de semnificativ a fost atingerea acestui nivel de performanță fără trăsături faciale”, spune prima autoare, Yuka Ohmachi.

Modelul IA nu înlocuiește specialiștii. Endocrinologii iau în considerare și modificările vocii, expresiile faciale și markerii biochimici. Instrumentul vine să completeze și să accelereze procesul de diagnostic.

Echipa de la Kobe vrea să testeze modelul pe populații mai mari și să exploreze dacă poate detecta și alte afecțiuni vizibile la mâini, precum artrita reumatoidă sau anemia.