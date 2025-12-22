Sfaturile unei nutriționiste pentru masa de Crăciun. Ce preparate din porc sunt recomandate

Mihaela Bilic a dezvăluit o parte din secretele nutritive ale preparatelor din porc. Ea a pus în fruntea listei toba, lebărul și caltaboșul, preparate tradiționale de Crăciun și Revelion, care nu sunt doar delicioase, ci și adevărate surse de nutrienți esențiali. Nutriționista explică de ce aceste produse din organe de porc pot fi consumate fără vinovăție și chiar ajută organismul.

„Tobă, lebăr sau caltaboș? Un trio obligatoriu în meniul de Sărbători! Ce au în comun aceste preparate? Sunt făcute din organe și părți mai puțin nobile ale porcului: urechi, cap, gușă, ficat, inimă, șorici”, a explicat Mihaela Bilic pe Facebook.

Experta a mai arătat că organele de la porc sunt accesibile ca preț, bogate în proteine și sărace în grăsimi.

„Sunt bogate în vitamina A și D, tot grupul de vitamine B și conțin mult fier, zinc și seleniu. Cu 100 de grame de ficat acoperim 50% din necesarul zilnic de fier și 100-300% din doza de vitamine B. Aportul de vitamina A este de 15-30 ori mai mare decât doza zilnică recomandată!”, a transmis Mihaela Bilic, pe rețeaua de socializare.

Produse din porc fără pâine

Toba, un preparat dietetic, este un amestec de organe, cartilagii și gelatină, fiind bogată în colagen, având doar 145 de calorii și 9 grame de grăsime la 100 de grame de produs. Lebărul și caltaboșul conțin cel puțin 20% ficat de porc, ceea ce le face produse cu efect antianemic. Totuși există o regulă foarte importantă: produsele să fie consumate fără pâine.

„Din punct de vedere nutrițional, aperitivele din carne de porc sunt ideale pentru slăbit… dacă le mâncăm fără pâine! Au proteine – aproximativ 18% – și grăsimi – aproximativ 20%, 220 de calorii la 100 de grame în medie și sub 1% carbohidrați. Le puteți combina cu bastonașe de legume, murături, ceapă, muștar, măsline sau dulceață de ardei iute”, a precizat Mihaela Bilic.