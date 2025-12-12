Geminidele 2025: Când și cum putem vedea „ploaia de meteori” spectaculoasă a anului

Geminidele sunt considerate una dintre cele mai bogate și impresionante ploi de meteori ale anului. În 2025, vor fi vizibile între 4 și aproximativ 20 decembrie, însă intensitatea maximă se așteaptă în noaptea de 13 spre 14 decembrie, cu un potențial de până la 120 meteori pe oră. Fenomenul își are originea în resturile lăsate de asteroidul 3200 Phaethon – o sursă neobișnuită pentru ploi meteorice, care de obicei provin din comete.

Cum și când putem observa Geminidele 2025

Activitatea Geminidelor poate începe încă de la apusul soarelui pe 13 decembrie, dar cele mai bune ore pentru admirarea lor sunt între miezul nopții și zorii zilei. Constelația Gemeni, de unde par să izvorască meteorii (radiantul), urcă pe cer în a doua parte a serii și atinge poziția optimă după miezul nopții, moment care crește considerabil șansele de observație.

Pentru cele mai bune rezultate:

Trebuie ales un loc ferit de poluarea luminoasă.

Se acordă ochilor 15–30 de minute pentru adaptarea la întuneric.

Privirea trebuie axată întregul cer, nu doar zona constelației Gemeni – meteorii pot apărea oriunde.

Meteorii din ploaia Geminide se remarcă prin:

Luminozitate intensă, multe apariții fiind vizibile cu ochiul liber.

Culori variate, de la alb și galben până la verde, în funcție de compoziția particulelor.

Posibilitatea de a forma „fireball”-uri – trasee extrem de strălucitoare și spectaculoase.

Condiții excelente în 2025

Anul 2025 are un avantaj pentru observatori: faza de semilună descrescătoare din noaptea de vârf va reduce lumina lunii, lăsând cerul mai întunecat și crescând claritatea vizuală a meteoriților.

Deși intensitatea va scădea după noaptea maximă, Geminidele vor rămâne vizibile până în jurul datei de 20 decembrie. Astfel, există mai multe nopți în care iubitorii de astronomie pot încerca să surprindă fenomenul. Nu este necesar niciun telescop sau binoclu doar un cer întunecat și cat mai puțină lumină artificială în zonă.