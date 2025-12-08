Andrea Raicu a vândut 24 de brazi cu 1 milion de euro la o licitație. Unde va merge suma colosală 

Peste 1 milion de euro s-au strâns la Festivalul Brazilor de Crăciun pentru copiii din medii vulnerabile. La cea de-a 25-a gală a Festivalului Brazilor de Crăciun, organizată de Salvați Copiii România, s-a strâns suma impresionantă de 1.021.000 de euro, potrivit anunțului publicat de Andreei Raicu, fondator și Creative Director al AMALIN by Andreea Raicu.

„O sumă care nu este doar o cifră… ci un miracol colectiv. O dovadă că, și într-o perioadă atât de grea, sunt încă oameni și companii care aleg să se implice, să fie acolo, să creadă în bine și în puterea de a schimba destine”, a scris Andreea Raicu pe LinkedIn.

Evenimentul a fost marcat de licitația celor 24 de brazi de Crăciun, creații spectaculoase realizate de designeri, fiecare cu mesajul solidarității și al generozității. Potrivit Andreei Raicu, fiecare brad simbolizează promisiunea că un copil nu va mai trebui să aleagă între rechizite și hrană, iar familiile nu vor mai fi afectate de lipsuri.

„A fost o seară absolut incredibilă, în care am simțit că atunci când se adună oameni cu inima deschisă, se întâmplă lucruri care pot schimba viața copiilor din medii vulnerabile – copii care merită educație, siguranță, demnitate, speranță”, a mai transmis fosta prezentatoare TV.

Ea și-a exprimat recunoștința față de toți cei care au contribuit la succesul evenimentului, inclusiv colegii de scenă Marius George Pancu și Omid Ghannadi, dar și Gabriela Alexandrescu, CEO Salvați Copiii România, pe care a descris-o ca pe „motorul acestui bine și un exemplu rar și prețios”.

„Binele nu se întâmplă singur. Binele se face împreună. Și aseară, împreună, am schimbat viitorul a mii de copii”, a concluzionat Andreea Raicu.