George Clooney, la vârsta bilanțului: Succesul nu te învață nimic. Am învățat din eșecuri

George Clooney revine pe ecran în rolul lui Jay Kelly, cea mai mare vedetă de cinema din lume, un actor celebru care trece printr-o criză profundă și decide să-și schimbe radical viața. Noul film, regizat de Noah Baumbach și prezentat în competiție la Veneția 82, a ajuns pe Netflix pe 5 decembrie și este deja considerat un candidat serios la Globurile de Aur și Oscar, scrie cotidianul La Stampa.

Clooney, acum în vârstă de 64 de ani, recunoaște că filmul l-a pus în fața unei teme intime: trecerea timpului. „Noah îmi cerea să repet o scenă pentru a cincisprezecea oară, iar eu i-am spus: îți amintești că am 64 de ani? Dar tocmai asta e frumusețea: povestea surprinde acel moment în care începi să cântărești ce a fost cu adevărat important”, spune actorul.

E imposibil să nu faci greșeli

Cu sinceritatea care îl caracterizează, Clooney vorbește deschis despre rolul de tată. Are doi copii de 8 ani și spune că încearcă să profite de fiecare clipă. „Prietenii mei îmi spun să-i savurez cât încă sunt mici. Eu și Amal suntem norocoși: sunt copii inteligenți și amuzanți. Trăiesc un moment foarte fericit al vieții mele.”

Una dintre scenele-cheie ale filmului îl arată pe personaj revăzând fragmente din propria carieră. Clooney mărturisește că a fost marcat să vadă imaginile reale din filmele sale: „M-am emoționat cu adevărat. Când ajungi la o anumită vârstă, te uiți înapoi și te întrebi: am făcut suficiente lucruri pentru cei dragi? Adevărul e că viața nu se poate repeta ca o scenă dintr-un film. Mergi înainte cu alegerile pe care le-ai făcut.”

Eșecul este o lecție: Succesul nu te învață nimic, crede George Clooney

Actorul recunoaște că drumul lui nu a fost deloc lin. Celebritatea a venit târziu, la 33 de ani, odată cu faimoasa serie E.R.: „Am avut ani întregi de proiecte ratate. Dar asta m-a ajutat enorm. Dacă ai succes prea devreme, riști să crezi că ești un geniu. Eu am avut timp să înțeleg ce înseamnă să nu ajungi nicăieri. Când, în sfârșit, am devenit cunoscut, eram pregătit.”

Clooney evită termenul „legendă” când e vorba de el însuși. Pentru el, starurile adevărate rămân Paul Newman și Gregory Peck: „Când intrau într-o cameră, simțeai imediat că sunt speciali.”

Totuși, spune că parteneriatele cu regizori extraordinari – frații Coen, Soderbergh, Cuarón, Baumbach – au fost cheia longevității sale. „Secretul este să alegi bine cu cine lucrezi. ”