Incendiul din Hong Kong: Bilanțul victimelor urcă la 55 de morți și 123 de răniți

Autoritățile din Hong Kong au transmis joi că bilanțul tragediei produse într-un bloc de apartamente continuă să crească, numărul morților ajungând la cel puțin 55. Potrivit Departamentului de Pompieri, 51 de persoane au fost găsite fără viață la fața locului, iar alte patru au murit ulterior la spital din cauza rănilor suferite.

Incendiul, descris drept unul dintre cele mai grave din istoria recentă a orașului, a lăsat alte 123 de persoane rănite, printre care se numără și opt pompieri.

În urma incendiului, peste 900 de persoane au fost evacuate.

De asemenea, liderul administrației din Hong Kong a anunțat că vor avea loc verificări în toate complexele rezidențiale aflate în renovare în întreg orașul. Verificările vor viza structurile de schele și materialele de construcții, pentru a se asigura că acestea respectă standardele de siguranță, informează Associated Press.

Incendiul a izbucnit miercuri în jurul amiezii și s-a extins rapid pe schelele de bambus montate în exteriorul complexului.