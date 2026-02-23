Activiști pro-democrație, condamnați la închisoare în Hong Kong

Susținătorii pro-democrație din Hong Kong care au depus contestațiile s-au numărat printre cei 47 de activiști acuzați în 2021 de conspirație la subversiune pentru implicarea lor într-o alegere primară neoficială, potrivit AP.

Urmărirea penală în masă care a implicat unii dintre cei mai cunoscuți activiști a zdrobit o mare parte din mișcarea pro-democrație a orașului, odinioară înfloritoare, care a atins un apogeu odată cu protestele masive antiguvernamentale din 2019.

Patruzeci și cinci dintre inculpați au fost condamnați la pedepse cuprinse între patru și zece ani în 2024, pedepsele lor fiind criticate de guvernele străine și de grupurile pentru drepturile omului.

Unsprezece activiști, membri ai parlamentului, care au făcut apel împotriva condamnărilor și-au pierdut mandatele de parlamentari.

Toate apelurile împotriva sentințelor, depuse de 10 dintre ei și de un alt activist, au fost, de asemenea, respinse de Curtea de Apel.

Pe fondul protestelor din 2019, tabăra pro-democrație căuta să obțină câștiguri în alegerile legislative din 2020. Alegerile primare neoficiale aveau scopul de a selecta candidații pro-democrație pentru alegerile oficiale.

Condamnările au înăbușit disidența din Hong Kong

În timpul procesului, procurorii au declarat că activiștii au avut ca scop paralizarea guvernului din Hong Kong și forțarea liderului orașului să demisioneze, urmărind să obțină o majoritate legislativă și folosind-o pentru a bloca bugetele guvernamentale fără discriminare.

Judecătorii de la curtea de apel au decis că planul este ilegal în sensul legii securității, spunând că a fost conceput și susținut de juristul Benny Tai – pe care instanța inferioară l-a descris drept creierul – ca o „armă constituțională de distrugere în masă” în scopul răsturnării ordinii constituționale a orașului.

Criticii au spus că condamnările activiștilor ilustrau modul în care autoritățile au înăbușit disidența în urma protestelor din 2019. Guvernele de la Beijing și Hong Kong insistă că legea securității naționale era necesară pentru stabilitatea orașului.