Hong Kong: A început procesul împotriva organizatorilor comemorărilor Masacrului din Piața Tiananmen

Procesul a doi activiști pro-democrație din Hong Kong a început joi, cei doi fiind acuzați de subminarea puterii statului pentru că au organizat mai multe evenimente de comemorare a represiunii de la Piața Tiananmen.
Radu Mocanu
22 ian. 2026, 08:21, Știri externe

Chow Hang-tung și Lee Cheuk-yan, foști lideri ai Alianței din Hong Kong pentru Susținerea Mișcărilor Democratice Patriotice din China, au fost trimiși în judecată pentru incitare la subversiune, relatează Associated Press.

În plus, cei doi sunt acuzați că au încurajat organizarea și coordonarea unor acțiuni menite să submineze puterea statului, prin mijloace considerate ilegale.

Cei doi activiști au pledat nevinovați la deschiderea procesului, în timp ce un al treilea inculpat, Ho, a recunoscut acuzațiile încercând să ajungă la o înțelegere cu procuratura. 

Dosarul vizează activitatea de decenii a Alianței, cunoscută pentru organizarea anuală a unui priveghi în memoria victimelor represiunii din Piața Tiananmen, din 4 iunie 1989.  

În rechizitoriul publicat pe site-ul autorităților judiciare, procurorii au afirmat că Alianța a folosit pretextul promovării democrației și comemorării represiunii pentru a difuza mesaje ostile statului și pentru a susține ideea încheierii conducerii unui singur partid.

Procesul va fi judecat de un complet de trei magistrați, aprobat de guvern, iar durata estimată este de aproximativ 75 de zile.

Apărarea și organizațiile pentru drepturile omului contestă aceste acuzații.  Amnesty International a calificat procesul drept o tentativă de „rescriere a istoriei”.

