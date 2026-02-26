Magnatul media din Hong Kong, Jimmy Lai, a scăpat de condamnarea pentru fraudă

Fostul magnat pro-democrație din Hong Kong, Jimmy Lai, a câștigat joi apelul său împotriva unei condamnări pentru fraudă, la câteva zile după ce a primit o condamnare la 20 de ani de închisoare pentru răzvrătire într-un alt proces, potrivit Le Figaro. „Menținem apelurile, anulăm verdictele și suspendăm pedepsele” în procesul de fraudă, a declarat judecătorul Jeremy Poon de la Înalta Curte din Hong Kong. Această decizie reprezintă o victorie surpriză pentru fondatorul în vârstă de 78 de ani al ziarului Apple Daily, acum desființat.

Cazul de fraudă pentru care a fost condamnat în 2022 a provenit dintr-o dispută privind un contract de închiriere și nu avea legătură cu acuzațiile cu care se confrunta în temeiul Legii Securității Naționale. Jimmy Lai nu s-a prezentat în instanță și a rămas în arest.

În acest caz, Jimmy Lai a fost condamnat la cinci ani și nouă luni de închisoare pentru ceea ce judecătorul de fond a descris ca fiind o schemă „planificată, organizată și desfășurată pe parcursul mai multor ani”.

În timpul procesului, acuzarea a susținut că o firmă de consultanță condusă de Jimmy Lai în nume personal ocupase birouri pe care Apple Daily le închiriase pentru activitățile de publicare și tipărire ale ziarului.

El fusese condamnat pentru încălcarea termenilor contractului de închiriere semnat de Apple Daily cu o companie de stat, lucru pe care acuzarea l-a descris drept fraudă.

Condamnat pentru complicitate cu puteri străine

Avocații apărării au susținut că dosarul ar fi trebuit să fie soluționat de instanțele civile și nu penale, adăugând că suprafața spațiilor în cauză era minimă.

Un fost director executiv al Apple Daily, Wong Wai-keung, a fost, de asemenea, acuzat în același caz și condamnat la 21 de luni de închisoare.

Pe 10 februarie, un tribunal din Hong Kong l-a condamnat pe Jimmy Lai la 20 de ani de închisoare pentru complicitate cu puteri străine și publicații instigatoare la răzvrătire.

Sentința, pronunțată în ciuda presiunilor externe, este cea mai grea impusă vreodată în temeiul legii securității naționale impuse în 2020 de China după protestele pro-democrație, uneori violente, care zguduiseră Hong Kong-ul în anul precedent, sentință care a fost restituită de Regatul Unit în 1997.