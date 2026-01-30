Panama anulează contractele portuare ale unei firme cu sediul în Hong Kong

Decizia vine la un an după ce președintele american Donald Trump a afirmat în discursul său inaugural că China „exploatează Canalul Panama”, principala legătură maritimă dintre oceanele Atlantic și Pacific, potrivit BBC.

CK Hutchison Holding, prin intermediul filialei sale Panama Ports Company (PPC), a operat două dintre cele cinci porturi din anii 1990. Anterior, aceasta a convenit să le vândă unui grup condus de o firmă de investiții americană în cadrul unui acord mai amplu.

Instanța a constatat că legile care permit firmei să opereze porturile sunt „neconstituționale”, dar PPC a declarat că hotărârea „nu are temei legal”.

Trump a afirmat în repetate rânduri că Canalul Central American se află sub control chinez. În discursul său din ianuarie anul trecut, el a spus: „China exploatează Canalul Panama și nu l-am dat Chinei. L-am dat Panama și îl luăm înapoi”.

În luna următoare, secretarul de stat american Marco Rubio a cerut, de asemenea, ca Panama să facă „modificări imediate” la ceea ce a numit „influența și controlul” Chinei asupra canalului.

Panama a respins anterior afirmațiile guvernului SUA, iar președintele Jose Raul Mulino a declarat că canalul „este și va rămâne” în mâinile țării sale. Nu există dovezi publice care să sugereze că China exercită controlul asupra canalului, deși companiile chineze au o prezență semnificativă acolo.

Compania din Hong Kong nu este deținută de guvernul chinez

CK Hutchison, fondată de miliardarul din Hong Kong Li Ka-shing, nu este deținută de guvernul chinez. Însă controlul politic mai strict al Beijingului asupra Hong Kong-ului în ultimii ani a schimbat modul în care compania este percepută la nivel internațional. Activele sale globale – care includ porturi și centre logistice – sunt acum adesea văzute prin prisma preocupărilor mai largi legate de influența Chinei.

Pe fondul rivalității dintre SUA și China privind rutele comerciale globale, precum și al concentrării administrației Trump asupra dominației SUA asupra emisferei vestice, decizia de joi este probabil considerată o victorie pentru Washington.

Într-o declarație publicată pe site-ul său web, Curtea Supremă din Panama a declarat că, după „ample deliberări”, a constatat că legile care stau la baza unui contract de concesiune între stat și PPC în porturile Balbao și Cristobal sunt neconstituționale.

Ca răspuns, PPC a declarat că noua hotărâre nu are temei legal și „pune în pericol nu doar PPC și contractul său, ci și bunăstarea și stabilitatea a mii de familii panameze care depind direct și indirect de activitatea portuară”.

În declarația sa se adaugă că a investit peste 1,8 miliarde de dolari (1,3 miliarde de lire sterline) în infrastructură și tehnologie de când a început să opereze porturile în 1997.

Vineri, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, Guo Jiakun, a declarat că țara va lua „toate măsurile necesare pentru a proteja cu fermitate drepturile și interesele legitime ale companiilor chineze”. Guvernul din Hong Kong a declarat, de asemenea, că a respins ferm decizia privind porturile din Panama.

Până la 14.000 de nave folosesc în fiecare an Canalul Panama, lung de 82 km, ca scurtătură între oceanele Atlantic și Pacific. Calea navigabilă, care gestionează aproximativ 5% din volumul comerțului maritim global, este operată de Autoritatea Canalului Panama, o agenție a guvernului panamez. Din octombrie 2023 până în septembrie 2024, China a reprezentat 21,4% din volumul de mărfuri care a tranzitat canalul, ceea ce o face al doilea cel mai mare utilizator după SUA.