Incendiul din Hong Kong: Bilanțul victimelor ajunge la 94 și se pregătește finalul operațiunilor de căutare

Incendiul din Hong Kong, izbucnit miercuri la complexul rezidențial Wang Fuk Court din districtul Tai Po a provocat moartea a cel puțin 94 de persoane, devenind cel mai grav incendiu din oraș din ultimii aproape 80 de ani. În paralele, autoritățile se pregătesc să încheie operațiunile de căutare și salvare.
Sursa: Hepta/Mediafax foto
Radu Mocanu
28 nov. 2025, 08:08, Știri externe

Bilanțul tragediei din Hong Kong continuă să crească, întrucât, vineri, autoritățile medicale din regiune au anunțat că bilanțul celor care și-au pierdut viața în incendiu a ajuns la 94.

Inițial, autoritățile au raportat că 279 de persoane sunt date dispărute, însă cifra nu a mai fost actualizată, notează Reuters.

Derek Chan, a declarat că echipele vor continua să forțeze intrarea în toate apartamentele pentru a elimina posibilitatea existenței altor victime, însă operațiunile sunt aproape de final.  

Incendiul, alimentat de schelele de bambus și materialele inflamabile folosite în renovare blocurilor, s-a extins rapid în întregul complex. 

În urma incendiului, poliția a arestat trei persoane sub suspiciunea de omor prin imprudență. Poliția suspectează că utilizarea unor materiale inflamabile, precum plăcile de spumă care blocau ferestrele, a contribuit la propagarea rapidă a incendiului. 

 