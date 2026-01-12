Criză pe piața alimentară din SUA. Cum a ajuns pizza, de la mâncarea ieftină, la un produs de lux

Timp de mulți ani, pizza a fost considerată una dintre cele mai sigure și accesibile opțiuni de masă în Statele Unite. În prezent însă, numeroase branduri cunoscute din domeniu se confruntă cu scăderi ale vânzărilor. Acestea au dus la închideri de locații și reorganizări interne, pe fondul inflației, al intensificării concurenței și al modificării preferințelor consumatorilor americani, mai scrie Il Post.

Pizza, tot mai puțin percepută ca „mâncare ieftină”

Creșterea prețurilor reprezintă unul dintre principalii factori ai declinului. O pizza clasică cu brânză costă acum, în medie, circa 17 dolari. Variantele cu toppinguri suplimentare depășesc ușor pragul de 20 de dolari. În comparație, multe preparate din fast-food sau restaurante mexicane sunt mai accesibile. Astfel, pizza devine mult mai puțin atractivă pentru clienții cu buget limitat.

Pentru a reduce cheltuielile, tot mai mulți consumatori aleg pizze mai mici sau cu mai puține ingrediente. Această tendință lovește direct în marjele de profit ale lanțurilor mari, care se bazau pe câștigurile din toppinguri. Reprezentanții Papa John’s au confirmat că preferințele clienților se îndreaptă spre variante mai simple, cu impact negativ asupra veniturilor.

Expansiunea rapidă a pizzeriilor în ultimele decenii a dus la o piață extrem de aglomerată, unde branduri consacrate concurează pentru aceiași clienți. Alternativele gastronomice sunt mai numeroase ca niciodată. Pizza Hut, lider tradițional al industriei, a raportat mai multe trimestre consecutive de scădere a vânzărilor, iar compania-mamă Yum! Brands ia în calcul inclusiv vânzarea lanțului.

Lanțurile medii, cele mai expuse

Problemele nu vizează doar giganții industriei. Rețele precum Blaze Pizza sau Mod Pizza au închis zeci de locații pentru a reduce costurile. California Pizza Kitchen a fost vândută recent la un preț mult sub evaluările de acum zece ani, reflectând presiunile din piață.

În perioada pandemiei, pizza a beneficiat de un boom al livrărilor la domiciliu. Odată cu revenirea la un ritm normal, aplicațiile de livrare au deschis calea către o diversitate mult mai mare de opțiuni – de la preparate asiatice la mâncare vegană. Conform analizelor publicate de The New York Times, pizza nu mai domină acest segment. Ea a fost depășită de opțiuni percepute ca mai variate sau mai sănătoase.

Schimbarea stilului de viață și a dietei

Tot mai mulți consumatori se orientează către o alimentație echilibrată. Dietele orientate spre sănătate, dar și medicamentele destinate controlului greutății, reduc apetitul pentru mâncăruri bogate în calorii. Ca răspuns, multe pizzerii testează rețete mai ușoare, porții reduse sau tipuri alternative de blat, încercând să țină pasul cu noul profil al clienților.

Chiar și în aceste condiții, pizza rămâne un sector de amploare. Potrivit estimărilor citate de The Wall Street Journal, lanțurile de pizzerii au generat aproximativ 31 de miliarde de dolari în vânzări în 2024. Tinerii consumatori continuă să fie cei mai fideli, însă ritmul de creștere al pieței nu mai este cel din anii trecuți.