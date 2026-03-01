Teheranul respinge anunțul lui Trump: „Khamenei este în viață. Este război psihologic”

Potrivit informațiilor difuzate de Al Jazeera, oficiali iranieni resping ferm afirmațiile privind moartea liderului suprem iranian și susțin că Ali Khamenei este în viață.

Ministrul iranian de Externe a declarat sâmbătă că, potrivit informațiilor de care dispune, „liderul suprem, președintele Iranului, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională și președintele Parlamentului sunt toți în viață”.

Iranul: Dezinformare și război psihologic

Șeful departamentului de relații publice al biroului ayatollahului Ali Khamenei a transmis pe rețelele sociale că informațiile despre moartea lui Khamenei fac parte dintr-un „război psihologic” purtat de adversarii Iranului.

De asemenea, agențiile de presă apropiate statului iranian au negat relatările și susțin că ayatollahul rămâne „ferm” și „la comandă”. Cel puțin doi parlamentari iranieni au respins public afirmațiile apărute la Washington.

Trump a anunțat moartea lui Khamenei

Pe platforma sa Truth Social, Trump a transmis că „Khamenei, unul dintre cei mai malefici oameni din istorie, este mort” și a descris eliminarea sa drept „un act de dreptate” pentru poporul iranian și pentru americanii uciși sau mutilați de regimul de la Teheran.

Liderul de la Washington a susținut că operațiunea a fost realizată în cooperare cu Israelul, că liderul suprem nu a putut evita serviciile americane de informații și că bombardamentele „grele și de precizie” vor continua până la atingerea obiectivului declarat de „pace în Orientul Mijlociu”. Oficialii de la Teheran nu confirmă însă informațiile.

Explozii lângă sediile oficiale

Totuși, jurnaliști aflați în capitala iraniană au relatat că au fost auzite explozii puternice în apropierea cartierului Pasteur, zona unde se află birourile lui Khamenei și ale președintelui Masoud Pezeshkian.