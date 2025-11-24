Actorul indian Dharmendra a murit la vârsta de 89 de ani

Dharmendra era unul dintre cele mai cunoscute chipuri din Bollywood: actorul indian a murit luni, la vârsta de 89 de ani, punând capăt unei cariere de șaizeci de ani în care a interpretat cu același succes atât roluri de erou în comedii romantice, cât și în filme de acțiune.

„Moartea lui Dharmendra închide un capitol din istoria cinematografiei indiene”, a declarat premierul Narendra Modi pe rețelele de socializare. „Era un actor fenomenal care aducea farmec și profunzime tuturor personajelor pe care le-a interpretat”.

În șaizeci de ani, a apărut în peste 250 de filme, a fost ales în parlamentul indian și a fost onorat cu cele mai înalte distincții din India.

În 1966, dezvăluindu-și pieptul gol – o premieră în cinematografia indiană – în filmul „Inima mea este a ta”, a ajuns la rangul de star, primind o avalanșă de scrisori de la admiratoare îndrăgostite.

Născut pe 8 decembrie 1935 în statul Punjab, el a început cariera de actor întâmplător, câștigând un concurs organizat de o revistă dedicată celebrităților. „Nu aveam decât visurile mele”, i-a mărturisit biograful său, Rajiv Vijayakar. „Eram atunci un sătean fără educație, nu știam nimic despre meseria de actor”.

Dharmendra a împărțit ecranul cu multe nume mari ale cinematografiei indiene, printre care și cea considerată prima sa parteneră feminină, Hema Malini, care în 1980 a devenit a doua sa soție, fără ca el să divorțeze de prima.

În 2007, rolul său din filmul cult „Life in a Metro”, la vârsta de 71 de ani, a umplut din nou sălile de cinema.

„Nu am fost niciodată mulțumit de aspectul meu pe ecran”, mărturisea el totuși în 2011. „Nu am încetat niciodată să cer regizorilor mei noi duble”.

Ultimul său film va fi lansat în decembrie.