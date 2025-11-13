Doliu în lumea teatrului. Mihai Dinvale, fost director al Teatrului Mic, a murit la vârsta de 74 de ani

Actrița Daniela Minoiu a transmis pe Facebook un mesaj de condoleanțe după dispariția artistului.

„Final de spectacol «Stela» la Teatrul Nottara fără dl Mihai Dinvale, cu care am construit și jucat acest spectacol și care aflu că tocmai s-a stins astăzi. Mulțumesc pentru toate momentele frumoase în care am interacționat la repetiții, pentru aerul aristocratic pe care îl degajați prin fiecare por. Vă fie somnul lin… Condoleanțe familiei”, a scris Minoiu.

Ulterior, mai mulți actori au transmis la rândul lor mesaje de condoleanțe familiei și au exprimat regretul față de dispariția lui Mihai Dinvale.

Scurtă biografie a actorului Mihai Dinvale

Artistul a avut o carieră de aproape cinci decenii în teatru și film.

Născut la 26 decembrie 1950, la Târgu Mureș, Mihai Dinvale a absolvit Liceul de Muzică din Timișoara și ulterior Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București.

A fost una dintre figurile importante ale Teatrului Mic, unde a interpretat roluri variate și a fost apreciat pentru stilul său distinct. A jucat atât în spectacole de teatru, cât și în producții cinematografice.

În septembrie 2014 a preluat conducerea Teatrului Mic, unde a încercat să modernizeze activitatea instituției și să adapteze repertoriul la publicul actual. După încheierea mandatului, a continuat să rămână implicat în viața culturală.