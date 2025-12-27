Prima pagină » Știrile zilei » Maria Sole Agnelli, sora avocatului Gianni Agnelli și descendentă a dinastiei Fiat, a murit la 100 de ani

Maria Sole Agnelli, sora avocatului Gianni Agnelli și descendentă a dinastiei Fiat, a murit la 100 de ani

Maria Sole Agnelli, sora avocatului Gianni Agnelli și a Susannei Agnelli, a decedat vineri, 26 decembrie, la vârsta de 100 de ani.
Maria Sole Agnelli, sora avocatului Gianni Agnelli și descendentă a dinastiei Fiat, a murit la 100 de ani
Mădălina Dinu
27 dec. 2025, 13:54, Știri externe

Maria Sole Agnelli, membră a familiei Agnelli, care a fondat și controlat gigantul italian producător de automobile Fiat, a decedat în orașul ei natal, Torre in Pietra, lângă Roma. A fost un acționar important în afacerile familiei.

Agnelli a fost primar al orașului Campello sul Clitunno din Umbria între 1960 și 1970, într-o perioadă în care puține femei dețineau funcții elective în Italia. A fost aleasă fără o campanie oficială și a rămas activă în viața publică și civică pentru o mare parte a carierei sale. Timp de 14 ani, până în 2018, a fost președinta Fundației Agnelli.

Născută în Villar Perosa (Torino) pe 9 august 1925, a avut patru copii (Virginia, Argenta, Cintia și Bernardino) din prima căsătorie cu Ranieri Campello della Spina și Eduardo din a doua căsătorie cu Pio Teodorani Fabbri, scrie Gândul.

A locuit în Torrimpietra, un cătun din municipiul Fiumicino, într-o vilă care, în ianuarie anul trecut, a fost scena unui jaf șocant, în care un agent de pază și menajera au fost legați și imobilizați de hoți. Infractorii au furat un seif care conținea bijuterii și ceasuri valoroase în timp ce doamna casei dormea.

Recomandarea video

GALERIE FOTO Sezonul de schi din Munții Banatului, amânat din cauza lipsei zăpezii: „Încă ne rugăm să vină zăpada mult așteptată”
G4Media
Cea mai geroasă dimineață din 2025. Locul din România în care s-au înregistrat -12 grade Celsius. „A îngheţat parbrizul”
Gandul
CAUZA morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
Cancan
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport
Cum erau torturați proprietarii de mine din Munții Apuseni în primii ani ai comunismului: „Predă aurul! Dă-l, știm că mai ai!”
Libertatea
Pensii mai mici de la 1 ianuarie 2026 pentru aceste 2 categorii de pensionari români
CSID
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Promotor