Actrița franceză Brigitte Bardot a murit la 91 de ani

„Fundația Brigitte Bardot anunță cu imensă tristețe decesul fondatoarei și președintelui său, doamna Brigitte Bardot, actriță și cântăreață de renume mondial, care a ales să renunțe la prestigioasa sa carieră pentru a-și dedica viața și energia bunăstării animalelor și fundației sale ”, se arată în comunicatul transmis AFP, fără a specifica ziua sau locul decesului, anunță RTBF.be.

Brigitte Bardot trasase o linie în urmă cu mai bine de cincizeci de ani, lăsând în urmă aproximativ cincizeci de filme și două scene care au intrat în panteonul celei de-a șaptea arte, un mambo febril într-un restaurant din Saint-Tropez în „Și Dumnezeu a creat femeia” și un monolog, nud, la deschiderea filmului „Disprețul”.

Revenire în spital după operația din octombrie și după dezmințirea zvonurilor despre moarte

În octombrie, Bardot a suferit o intervenție chirurgicală minoră și părea să se recupereze bine, purtătorul ei de cuvânt declarând atunci că „se odihnește” și „este bine”. Noua internare a avut loc în noiembrie, la câteva săptămâni după ce se întorsese acasă, la Saint-Tropez, după o spitalizare anterioară de trei săptămâni pentru aceeași afecțiune.

Știrea apărea la scurt timp după un incident în care Bardot a reacționat furios la zvonuri false despre moartea ei, lansate online de influencerul Aqababe. Actrița a răspuns tranșant: „Nu știu ce idiot a inventat această știre falsă, dar sunt bine și nu am de gând să dispar.”

Probleme de sănătate intensificate în ultimii ani

Ultima internare se adaugă unei serii de dificultăți medicale recente.

În iulie 2023, Bardot a avut probleme respiratorii la Saint-Tropez din cauza căldurii extreme și a fost tratată acasă de medici.

Soțul ei, Bernard d’Ormale, a descris episodul ca pe o „dificultate respiratorie”, explicând că temperaturile ridicate îi sunt tot mai greu de suportat.