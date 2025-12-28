Actrița franceză Brigitte Bardot a murit la 91 de ani

„Fundația Brigitte Bardot anunță cu imensă tristețe decesul fondatoarei și președintelui său, doamna Brigitte Bardot, actriță și cântăreață de renume mondial, care a ales să renunțe la prestigioasa sa carieră pentru a-și dedica viața și energia bunăstării animalelor și fundației sale ”, se arată în comunicatul transmis AFP, fără a specifica ziua sau locul decesului, anunță RTBF.be.
Brigitte Bardot trasase o linie în urmă cu mai bine de cincizeci de ani, lăsând în urmă aproximativ cincizeci de filme și două scene care au intrat în panteonul celei de-a șaptea arte, un mambo febril într-un restaurant din Saint-Tropez în „Și Dumnezeu a creat femeia” și un monolog, nud, la deschiderea filmului „Disprețul”.
În octombrie, Bardot a suferit o intervenție chirurgicală minoră și părea să se recupereze bine, purtătorul ei de cuvânt declarând atunci că „se odihnește” și „este bine”. Noua internare a avut loc în noiembrie, la câteva săptămâni după ce se întorsese acasă, la Saint-Tropez, după o spitalizare anterioară de trei săptămâni pentru aceeași afecțiune.
Știrea apărea la scurt timp după un incident în care Bardot a reacționat furios la zvonuri false despre moartea ei, lansate online de influencerul Aqababe. Actrița a răspuns tranșant: „Nu știu ce idiot a inventat această știre falsă, dar sunt bine și nu am de gând să dispar.”
Ultima internare se adaugă unei serii de dificultăți medicale recente.
În iulie 2023, Bardot a avut probleme respiratorii la Saint-Tropez din cauza căldurii extreme și a fost tratată acasă de medici.
Soțul ei, Bernard d’Ormale, a descris episodul ca pe o „dificultate respiratorie”, explicând că temperaturile ridicate îi sunt tot mai greu de suportat.