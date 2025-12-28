Prima pagină » Social » Actrița franceză Brigitte Bardot a murit la 91 de ani

Actrița franceză Brigitte Bardot a murit la 91 de ani

Brigitte Bardot, legendara actriță franceză, star al anilor 1960 și ferventă apărătoare a animalelor, a murit la vârsta de 91 de ani, a anunțat duminică Fundația Brigitte Bardot. 
Actrița franceză Brigitte Bardot a murit la 91 de ani
Sursa foto: Mediafax/Toni_Salabasev
Mădălina Dinu
28 dec. 2025, 12:02, Social

„Fundația Brigitte Bardot anunță cu imensă tristețe decesul fondatoarei și președintelui său, doamna Brigitte Bardot, actriță și cântăreață de renume mondial, care a ales să renunțe la prestigioasa sa carieră pentru a-și dedica viața și energia bunăstării animalelor și fundației sale ”, se arată în comunicatul transmis AFP, fără a specifica ziua sau locul decesului, anunță RTBF.be.

Brigitte Bardot trasase o linie în urmă cu mai bine de cincizeci de ani, lăsând în urmă aproximativ cincizeci de filme și două scene care au intrat în panteonul celei de-a șaptea arte, un mambo febril într-un restaurant din Saint-Tropez în „Și Dumnezeu a creat femeia” și un monolog, nud, la deschiderea filmului „Disprețul”.

Revenire în spital după operația din octombrie și după dezmințirea zvonurilor despre moarte

În octombrie, Bardot a suferit o intervenție chirurgicală minoră și părea să se recupereze bine, purtătorul ei de cuvânt declarând atunci că „se odihnește” și „este bine”. Noua internare a avut loc în noiembrie, la câteva săptămâni după ce se întorsese acasă, la Saint-Tropez, după o spitalizare anterioară de trei săptămâni pentru aceeași afecțiune.

Știrea apărea la scurt timp după un incident în care Bardot a reacționat furios la zvonuri false despre moartea ei, lansate online de influencerul Aqababe. Actrița a răspuns tranșant: „Nu știu ce idiot a inventat această știre falsă, dar sunt bine și nu am de gând să dispar.”

Probleme de sănătate intensificate în ultimii ani

Ultima internare se adaugă unei serii de dificultăți medicale recente.

În iulie 2023, Bardot a avut probleme respiratorii la Saint-Tropez din cauza căldurii extreme și a fost tratată acasă de medici.

Soțul ei, Bernard d’Ormale, a descris episodul ca pe o „dificultate respiratorie”, explicând că temperaturile ridicate îi sunt tot mai greu de suportat.

Recomandarea video

GALERIE FOTO Sezonul de schi din Munții Banatului, amânat din cauza lipsei zăpezii: „Încă ne rugăm să vină zăpada mult așteptată”
G4Media
Pensionarii din România trebuie să depună acest document la Casa de Pensii, până pe 31 decembrie 2025. Cine se încadrează
Gandul
Cât costă rochia purtată de Mirabela Grădinaru la Digi24. De ce a atras atenția tuturor
Cancan
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport
Povești din „Țara Aurului”, dezvăluite de CIA. Cum finanțau bogățiile românești spionajul Uniunii Sovietice în țările occidentale
Libertatea
Ai mâncat salată de boeuf din Mega Image? Din ce este făcută, de fapt
CSID
Nemții au desenat viitoarea Dacia C-Neo. Viziunea unui tuner axat pe modelele mărcii
Promotor