Brigitte Bardot, internată din nou în spital

Brigitte Bardot, actrița franceză legendară și simbol internațional al cinematografiei, a fost transportată de urgență la spital, continuând lupta cu o boală gravă după o intervenție chirurgicală recentă, scrie Daily Mail.

Potrivit presei franceze, vedeta în vârstă de 91 de ani a fost transferată la clinica privată Saint-Jean din Toulon în urmă cu aproximativ zece zile, unde se află încă sub supraveghere medicală.

Noua internare vine la câteva săptămâni după ce se întorsese acasă, la Saint-Tropez, după o spitalizare anterioară de trei săptămâni pentru aceeași afecțiune.

Revenire în spital după operația din octombrie și după dezmințirea zvonurilor despre moarte

În octombrie, Bardot a suferit o intervenție chirurgicală minoră și părea să se recupereze bine, purtătorul ei de cuvânt declarând atunci că „se odihnește” și „este bine”.

Totuși, publicația Nice Matin scrie că problemele medicale legate de aceeași boală au necesitat o nouă internare.

Știrea apare la scurt timp după un incident în care Bardot a reacționat furios la zvonuri false despre moartea ei, lansate online de influencerul Aqababe. „Brigitte Bardot a murit astăzi”, a scris acesta pe rețelele sociale.

Actrița a răspuns tranșant: „Nu știu ce idiot a inventat această știre falsă, dar sunt bine și nu am de gând să dispar.”

Probleme de sănătate intensificate în ultimii ani

Ultima internare se adaugă unei serii de dificultăți medicale recente.

În iulie 2023, Bardot a avut probleme respiratorii la Saint-Tropez din cauza căldurii extreme și a fost tratată acasă de medici.

Soțul ei, Bernard d’Ormale, a descris episodul ca pe o „dificultate respiratorie”, explicând că temperaturile ridicate îi sunt tot mai greu de suportat.

O carieră legendară marcată de faimă globală și controverse

Bardot a devenit celebră în anii ’50, cu filme precum „The Girl in the Bikini” și „And God Created Woman”, devenind unul dintre cei mai influenți actori francezi ai perioadei postbelice.

Personalitatea ei provocatoare a atras atât cenzură, cât și notorietate internațională, consacrând-o ca o adevărată icoană culturală.