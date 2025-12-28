Patru turiști din Republica Moldova, blocați în Refugiul Călțun. Salvamontiștii vor interveni luni dimineață

Patru turişti din Republica Moldova au rămas blocaţi, duminică seară, în Refugiul Călţun, din Făgăraş. Potrivit Salvamont Argeș, cei patru turiști nu au probleme medicale.

Salvatorii montani nu au putut interveni în această seară din cauza viscolului extrem de puternic, însă o echipă aflată la Refugiul Capra va pleca luni dimineaţă, în jurul orei 7.30, spre cei patru turiști.

„Un grup de patru persoane din Republica Moldova sunt blocați în Refugiul Călțun. Nu au probleme medicale, sunt ok. Din cauza condițiilor meteo, zona montană a județului ARGEȘ este sub avertizare meteo COD ROȘU de vreme extremă până luni dimineață la orele 10.00. Nu am putut interveni astăzi pentru evacuarea acestora. Am organizat operațiune de evacuare pentru luni dimineață. La orele 07.30, echipa de prim răspuns a Salvamont Argeș, aflată la Refugiul Capra, va începe deplasarea spre Călțun. În sprijin va pleca din Pitești o echipă de cinci salvatori montani dotați și echipați pentru o operațiune în condiții de vreme rea cu vânt la rafală de 130km/h, transport de zăpadă și temperaturi scăzute”, anunță Salvamont Argeș.

Reamintim faptul că ANM a emis, dumică, mai multe alerte meteo. Cea mai gravă este o avertizare Cod roșu de viscol, valabilă de duminică dimineață până luni dimineață, în Carpații Meridionali și de Curbură.