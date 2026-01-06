Accidente pe munte: 30 de turiști au ajuns la spital în ultimele 24 de ore

Zeci de apeluri de urgență au fost înregistrate la Dispeceratul Național Salvamont în ultimele 24 de ore, salvatorii montani fiind chemați să intervină în mai multe zone din țară. Salvamont România a informat marți dimineață că a răspuns la 73 de solicitări venite din 14 județe.

76 de persoane au fost salvate, iar 30 dintre ele au fost transportate la spital cu ambulanțele SAJ, SMURD sau autospeciale Salvamont. Restul turiștilor au primit îngrijiri la fața locului sau au fost transportați de aparținători.

Unde au fost chemați salvamontiștii

Cele mai multe apeluri au fost în Maramureș, unde salvamontiștii au fost solicitați de 16 ori. În Gorj și în zona Predealului au fost câte șapte intervenții, iar la Lupeni cinci.

Salvatorii au fost solicitați și în alte zone montane din țară. În Alba, Neamț, Voineasa și Vatra Dornei au fost câte patru apeluri, în Bihor, Prahova și Mureș câte trei, iar în județele Brașov, Cluj, Sibiu și Suceava câte două. Un singur apel a fost înregistrat în Harghita.

Pe lângă apelurile de urgență, dispeceratul Salvamont a primit și 58 de apeluri de la turiști care s-au aventurat pe munte în pofida vremii nefavorabile și au cerut recomandări legate de trasee.

Zăpadă instabilă în mai multe masive

Salvamontiștii au atras atenția că riscul de avalanșă este ridicat în această perioadă în mai multe masive montane. Pericolul este mai mare la altitudini de peste 1.800 de metri. Și în zonele subalpine, riscul rămâne crescut.

În Munții Făgăraș și Bucegi, dar și în masivele Țarcu-Godeanu și Parâng-Șureanu, s-a depus un strat consistent de zăpadă proaspătă, care ajunge la 30–45 de centimetri, peste zăpadă mai veche și instabilă. Vântul a mutat zăpada și a creat zone instabile, în special pe creste.

Muntele, în condiții dificile

Încălzirea vremii și episoadele de ninsoare pot declanșa avalanșe, avertizează Salvamont, atât spontan, cât și la trecerea turiștilor prin zonele expuse. Și în Carpații Orientali și Occidentali, riscul rămâne ridicat, cu posibilitatea apariției unor avalanșe izolate, mai ales pe versanții înclinați.

Salvamont România îi sfătuiește pe turiști să evite traseele alpine neamenajate, să nu intre în zone periculoase și să verifice prognoza meteo înainte de plecare. Salvatorii recomandă alegerea traseelor potrivite nivelului de pregătire și folosirea echipamentului adecvat.