Se caută manager la Teatrul Național „I. L. Caragiale” București / Cum îl văd actorii TNB, cum îl vede Ministerul Culturii

Întâlnire la Teatrul Național „I. L. Caragiale” București între ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, și corpul de actori ai instituției, pe tema viitorului manager al instituției, se arată într-un comunicat publicat pe pagina oficială de Facebook.

Potrivit legii, se organizează concurs pentru postul de manager al TNB.

Ce vor participanții

organizarea unui concurs corect si transparent

alegerea unei comisii competente

respectarea legii si regulamentelor în vigoare

selectarea unui manager cu viziune si care să punǎ pe primul plan arta şi actorii, nu propria persoanǎ

⁠managerul trebuie sǎ colaboreze cu echipa şi cu directorul artistic aducând pe scenă regizori de anvergura mondialǎ

⁠se doreşte un manager corect și care să nu susținǎ interese şi persoane în mod discutabil

s-a pledat pentru organizarea de concursuri ori de câte ori se eliberează un post, pentru a oferi o șansă reală actorilor care meritǎ

⁠Ce spune ministrul Culturii

De cealaltă parte, ministrul Culturii a spus că a prioritizat dintotdeauna posturile ocupate de interimari, pentru stabilitate și dezvoltare.

El le-a spus actorilor că-și dorește o persoană cu viziune la conducerea acestei prestigioase instituții culturale.

Legislația este perfectibilă, dar deocamdatǎ toate concursurile vor fi organizate cu respectarea strictă a legii în vigoare

Etapa de interviu este publică, deci deschisǎ oricui este interesat sǎ asiste la selecție

Se cautǎ candidați cu viziune, proiecte care privesc evoluția instituției, dezvoltarea colectivului artistic și tehnic, dar și întǎrirea relației cu publicul.

Ministrul Culturii a garantat tot sprijinul pentru o selecție corectǎ şi a solicitat tuturor sǎ promoveze acest concurs, pentru a creşte şansa gǎsirii unui manager cu toate calitǎțile necesare pentru a conduce cu succes un teatru legendar cum este Teatrul Naţional „I. L. Caragiale” Bucureşti.