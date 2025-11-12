Se caută manager la Teatrul Național „I. L. Caragiale” București / Cum îl văd actorii TNB, cum îl vede Ministerul Culturii

Întâlnire la Teatrul Național „I. L. Caragiale” București între ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, și corpul de actori ai instituției, pe tema viitorului manager al instituției, se arată într-un comunicat publicat pe pagina oficială de Facebook.
Potrivit legii, se organizează concurs pentru postul de manager al TNB.
De cealaltă parte, ministrul Culturii a spus că a prioritizat dintotdeauna posturile ocupate de interimari, pentru stabilitate și dezvoltare.
El le-a spus actorilor că-și dorește o persoană cu viziune la conducerea acestei prestigioase instituții culturale.
Legislația este perfectibilă, dar deocamdatǎ toate concursurile vor fi organizate cu respectarea strictă a legii în vigoare
Etapa de interviu este publică, deci deschisǎ oricui este interesat sǎ asiste la selecție
Se cautǎ candidați cu viziune, proiecte care privesc evoluția instituției, dezvoltarea colectivului artistic și tehnic, dar și întǎrirea relației cu publicul.
Ministrul Culturii a garantat tot sprijinul pentru o selecție corectǎ şi a solicitat tuturor sǎ promoveze acest concurs, pentru a creşte şansa gǎsirii unui manager cu toate calitǎțile necesare pentru a conduce cu succes un teatru legendar cum este Teatrul Naţional „I. L. Caragiale” Bucureşti.