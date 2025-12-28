Prima pagină » Social » Nicio stradă închisă din cauza vremii. Situația traficului la ora 07:00

Nicio stradă închisă din cauza vremii. Situația traficului la ora 07:00

Nicio stradă închisă la ora 07:00. Ninsoare ușoară în zonele montane, trafic fluid pe autostrăzile A1, A2 și A3.
Nicio stradă închisă din cauza vremii. Situația traficului la ora 07:00
Sursa foto: AI
Andreea Tobias
28 dec. 2025, 07:10, Social

Nu sunt înregistrate drumuri naționale sau autostrăzi închise la ora 07:00. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române anunță că circulația se desfășoară normal pe toate arterele principale.

Ninsoare ușoară în zonele montane

În zonele montane sunt precipitații sub formă de ninsoare ușoară. Vântul s-a intensificat, iar pe alocuri zăpada este viscolită. Șoferii care circulă în aceste zone trebuie să fie prudenți.

Poliția Română recomandă adaptarea vitezei la condițiile meteo. Autovehiculele trebuie echipate corespunzător sezonului de iarnă.

Trafic fluid pe autostrăzi

Pe autostrăzile A1 București – Pitești, A2 București – Constanța și A3 București – Ploiești circulația se desfășoară cu vizibilitate bună. Nu sunt precipitații, iar valorile de trafic sunt reduse la această oră.

Șoferii pot circula în condiții normale pe arterele rutiere principale.

Recomandările Poliției pentru șoferi

Poliția Română recomandă evitarea oricărei manevre riscante. Șoferii trebuie să se asigure constant și să semnalizeze din timp schimbarea direcției.

Este interzisă conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor psiho-active. Preocupările la volan care distrag atenția de la trafic pot provoca accidente.

Autoritățile atenționează că adaptarea vitezei la condițiile meteo și ale traficului este esențială. Autovehiculele trebuie verificate înainte de drum, mai ales în sezonul de iarnă.

Recomandarea video

GALERIE FOTO Sezonul de schi din Munții Banatului, amânat din cauza lipsei zăpezii: „Încă ne rugăm să vină zăpada mult așteptată”
G4Media
Singura zodie binecuvântată de rune în 2026. Mihai Voropchievici: „Este un an greu pentru multe zodii”
Gandul
Județul din România în care au fost găsite 19 persoane decedate în cele 2 zile de Crăciun. Nu s-a mai putut face nimic pentru ei
Cancan
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport
Mirabela Grădinaru, dezvăluiri în lacrimi despre cel mai greu moment din viața ei: „Era în comă și nu am putut să fac absolut nimic”
Libertatea
2026 e anul miracolelor. 4 zodii vor renaște ca pasărea Pheonix și își vor trăi visul
CSID
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Promotor