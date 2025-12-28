Nicio stradă închisă din cauza vremii. Situația traficului la ora 07:00

Nu sunt înregistrate drumuri naționale sau autostrăzi închise la ora 07:00. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române anunță că circulația se desfășoară normal pe toate arterele principale.

Ninsoare ușoară în zonele montane

În zonele montane sunt precipitații sub formă de ninsoare ușoară. Vântul s-a intensificat, iar pe alocuri zăpada este viscolită. Șoferii care circulă în aceste zone trebuie să fie prudenți.

Poliția Română recomandă adaptarea vitezei la condițiile meteo. Autovehiculele trebuie echipate corespunzător sezonului de iarnă.

Trafic fluid pe autostrăzi

Pe autostrăzile A1 București – Pitești, A2 București – Constanța și A3 București – Ploiești circulația se desfășoară cu vizibilitate bună. Nu sunt precipitații, iar valorile de trafic sunt reduse la această oră.

Șoferii pot circula în condiții normale pe arterele rutiere principale.

Recomandările Poliției pentru șoferi

Poliția Română recomandă evitarea oricărei manevre riscante. Șoferii trebuie să se asigure constant și să semnalizeze din timp schimbarea direcției.

Este interzisă conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor psiho-active. Preocupările la volan care distrag atenția de la trafic pot provoca accidente.

Autoritățile atenționează că adaptarea vitezei la condițiile meteo și ale traficului este esențială. Autovehiculele trebuie verificate înainte de drum, mai ales în sezonul de iarnă.