Turcan: Reorganizarea din Ministerul Culturii seamănă mai mult cu o feudalizare decât cu o reformă

Fostul ministru al Culturii, Raluca Turcan, a reacționat dur la anunțurile privind reorganizările și concursurile demarate de actualul ministru al Culturii, acuzând lipsă de transparență și posibile conflicte de interese.

„Înțeleg că la Ministerul Culturii au fost demarate concursuri și procese de reorganizare. Foarte bine – astfel de demersuri sunt necesare. Întrebarea este însă: cum și din ce motive sunt ele realizate?”, a scris Raluca Turcan pe rețelele sociale.

Fostul ministru susține că, în mandatul său, a organizat concursuri doar în instituțiile unde existau „blocaje sau conflicte serioase”, iar pentru restul cazurilor a inițiat modificarea Legii managementului instituțiilor publice de cultură, un proiect legislativ aproape finalizat.

Turcan acuză actuala conducere a Ministerului Culturii că reorganizările recente „riscă să semene mai degrabă a feudalizare decât a preocupare reală pentru performanță”.

Ea a atras atenția și asupra unei posibile situații de conflict de interese, afirmând că prima propunere de comasare vizează Teatrul de Operetă — instituție unde actualul ministru ar fi dorit să devină manager, dar nu a promovat concursul de management.

„Pentru că nu a promovat el însuși concursul, a deschis un proces împotriva Ministerului Culturii, unde anterior a fost secretar de stat și acum este ministru. Instituția Ministerului Culturii trebuie ferită de suspiciuni de conflict de interese”, a subliniat Raluca Turcan.

Ea mai acuză graba cu care sunt organizate noile concursuri „în baza unei legi vechi, depășite”, deși noua lege a managementului cultural ar putea fi adoptată „în maximum o lună”.

Turcan a încheiat avertizând că „ultimul lucru, mai grav chiar decât deficitul bugetar, este ca în România cultura și educația prin cultură să fie puse între paranteze. Atunci, da, nu va mai fi nimic de făcut”.