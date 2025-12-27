Cod roșu de vânt extrem în Suceava și cod galben de ceață în patru județe din Moldova

Județul Suceava se va afla sub incidența unei avertizări Cod roșu de vânt puternic. Fenomenul va afecta zonele aflate la altitudini de peste 1800 de metri, iar vitezele la rafală vor depăși viteza de 140 km/h. Avertizarea va fi valabilă până la ora 05:00.

De asemenea, a fost emisă o avertizare Cod galben de ceață pentru județele Bacău, Galați, Vrancea și Vaslui. Potrivit avertizării, fenomenul va determina scăderea vizibilității local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Avertizare va fi în vigoare până la ora 03:00.

Cele mai importante zone vizate de avertizare sunt Focșani (Vrancea), Bârlad (Vaslui), Tecuci (Galați) și Podu Turcului (Bacău).