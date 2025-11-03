Cravata Galbenă la momentul premierei de gală / John Malkovici: “Cred că toți cei care nu suntem români, ne simțim onorați să facem parte din acest film despre un mare român”

Sâmbătă, 1 noiembrie, la Sala Palatului din București a avut loc mult-așteptata premieră de gală a filmului „Cravata Galbenă”, în prezența actorilor John Malkovich și Sean Bean, a regizorului Serge Ioan Celibidache și a echipei.

Un eveniment de o anvergură uriașă, la care au participat peste 4.000 de spectatori.

Printre cei prezenți s-au numărat invitați speciali, personalități din lumea culturală și politică și reprezentanți ai industriei cinematografice, care au sărbătorit împreună lansarea unuia dintre cele mai ambițioase proiecte românești și cea mai așteptată premieră a anului.

Tim Burton, fascinat de România

Seara a reunit nume sonore precum Victor Rebengiuc, Oana Gheorghiu, Irina Margareta Nistor, Paula Herlo, Ana Ularu, Amalia Enache, Andreea Esca, Cosmin Stan, Maria Marinescu, Ileana Badiu, Irina Rimes, Virgil Ianțu, Lora, Nicolai Tand, Marian Râlea, Sonia Argint Ionescu, Teodora Tompea, Lili Sandu, Andreea Marin, Andrei Nourescu, Alteța Sa Regală Principesa Sofia, Guvernatorul Băncii Naționale a României Mugur Isărescu, Emil Constantinescu, Sebastian Burduja, Călin Popescu Tăriceanu, Raluca Turcan, Theodor Stolojan, Ministrul Culturii Demeter András István.

Evenimentul s-a bucurat și de prezența vizionarului regizor Tim Burton, invitat special al galei.

Fascinat de România încă din perioada filmărilor pentru Wednesday, când a descoperit farmecul locurilor și al oamenilor, cineastul a fost impresionat de povestea filmului „Cravata Galbenă”, care i-a fost prezentată de un colaborator român cu care lucrează în prezent.

John Malkovici: “Cred că toți cei care nu suntem români, ne simțim onorați să facem parte din acest film despre un mare român”

Prezența sa la premieră a dat o notă și mai grea evenimentului.

„Filmul a fost minunat. Și voi avea mereu o legătură romantică cu România. Am lucrat aici, așa că știu cât de talentați sunt profesioniștii din domeniu”, a spus Tim Burton.

“Cred că toți cei care nu suntem români, ne simțim onorați să facem parte din acest film despre un mare român. Vă mulțumim foarte mult că ați venit și mulțumiri tuturor colegilor mei și tuturor celor care au făcut posibil acest lucru”, a declarat actorul John Malkovich, la finalul proiecției, când toți membrii echipei au urcat pe scenă.

Sean Bean: „A fost minunat să lucrez la un film atât de superb”

“A fost atât de frumos să lucrez în țara voastră. Ne-am simțit cu adevărat bine primiți. Nu-mi vine să cred că stau alături de unul dintre eroii mei, chiar aici, în dreapta mea, John Malkovich. I-am urmărit cariera și este un om extraordinar.

Mulțumesc că sunteți alături de mine în această seară și vreau, de asemenea, să le mulțumesc Adelei și lui Serge și tuturor celor de aici. A fost minunat să lucrez la un film atât de superb, emoționant și plin de sensibilitate. Vă mulțumesc că mi-ați oferit această oportunitate”, a spus Sean Bean.

Deși nu a putut fi prezent la eveniment, actorul Ben Schnetzer a transmis un mesaj emoționant publicului:

“Aceasta este o poveste românească și cred că vorbesc în numele întregii distribuții și al întregii echipe când spun că, în fiecare zi, ne-am inspirat din forța spirituală a românilor, pe care am simțit-o pretutindeni în jurul nostru. Așa că vă mulțumesc. Acest film este pentru voi și sper din suflet să vă placă”, a transmis actorul Ben Schnetzer.

Filmul va intra în cinematografe pe 14 noiembrie.