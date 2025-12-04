România all-inclusive / Ce au întrebat românii pe Google în 2025? Totul! Absolut totul!

Nedumeririle românilor pe 2025 au oscilat, potrivit unei analize de audiență întocmite de Google, între rețeta de miel la cuptor, Ion Iliescu și cum să crești copii puternici mental, însă lucrurile sunt încă și mai diverse.

Căutările pe Google ale românilor indică interesul crescut al acestora pentru evenimentele interne (alegerile prezidențiale) și pentru sărbătorile creștine, ciclice – de unde trendul cu rețeta de miel la cuptor sau cea de cozonac.

Trecerea la cele veșnice a lui Ion Iliescu l-a adus pe fostul președinte al românilor pe locul al doilea în căutările lor „trending” pe Google.

De altfel, ca interes, evenimentul a întrecut în popularitate asasinarea din vară a influencerului Charlie Kirk sau moartea Papei Francisc.

La categoria „Căutări populare” sau „General”, observăm „Insula iubirii” pe locul 7, hidoșenia Labubu – pe 9, iar Papa Francisc pe 10. Iată topul Google la această categorie:

Nicușor Dan Ion Iliescu George Simion iPhone 17 Charlie Kirk Prezență vot Insula Iubirii 2025 FCSB PAOK Labubu Papa Francisc

La categoria „Oameni”, Melania Trump a intrat în topul de interes al românilor, situându-se pe un remarcabil loc 8, după Mihaela Rădulescu:

Nicușor Dan George Simion Călin Georgescu Bianca Censori Laura Vicol Mihaela Rădulescu Sebastian Stan Melania Trump Ilie Bolojan Crin Antonescu

La categoria „Filme”, Google indexează „Cravata Galbenă”, filmul recent lansat în cinematografe al lui Serge Ioan Celibidachi, pe locul 3, după „Nosferatu” și „Anora”, dar mult înainte de ceea ce critica de specialitate a denumit „dezastrul Albă ca Zăpada”:

Nosferatu Anora Cravata galbenă Minecraft Movie Culpa Nuestra The Gorge Babygirl Frankenstein Snow White Thunderbolts

Google are un top al Crăciunului, între care se remarcă târgurile de profil din străinătate, renii lui Moș Crăciun și vacanța școlară de Crăciun:

Târg de Crăciun Viena 2025 Târg de Crăciun Budapesta 2025 Târg de Crăciun București 2025 Târg de Crăciun Craiova 2025 Vacanță de Crăciun 2025 Crăciun rit vechi 2025 Târg de Crăciun Cluj 2025 Târg de Crăciun Sibiu 2025 Târg de Crăciun Brașov 2025 Renii lui Moș Crăciun

Probabil că cea mai interesantă categorie a căutărilor e clasificată sub cuvântul „Cum”, pentru că asta arată în modul cel mai clar cu putință care sunt preocupările românilor: de la „cum se alege Papa”, la „cum arată buletinul de vot” și cum se desparte în silabe termenul „subiect”, căutările indică interese dintre cele mai diverse:

Cum arată buletinul de vot Cum se vopsesc ouăle Cum a votat diaspora Cum se alege Papa Cum arată Labubu Cum să crești copii puternici mental Cum va fi vremea de Paște Cum se face cozonacul Cum trec la Hidroelectrica Cum se desparte în silabe subiect

La categoria „Idei”, Google variază între mărțișoare pentru copii, ciorbă, și tatuaje pentru bărbați:

Idei mărțișoare copii Idei de Valentines Day Idei cină Idei tatuaje bărbați Idei de prânz Idei cină rapidă Idei de ciorbă Idei de afaceri la țară Idei de desen Idei pachețel școală

La „Seriale”, „Adolescence”, filmul despre problematicile adolescentului zilelor noastre, a fost foarte bine indexat – de altfel este un subiect care a fost foarte discutat pe tot parcursul anului:

Squid Game Adolescence Ginny and Georgia From Wednesday Season 2 The Summer I Turned Pretty Aziz The Last of Us Season 2 Dexter Resurrection American Primeval

O categorie care, până nu de mult, nu exista, își face loc în căutările pe Google: Inteligența Artificială. Interesul românilor s-a axat pe următoarele subiecte:

Olimpiada de inteligență artificială Inteligență artificială gratis Inteligență artificială online Inteligență artificială Google Inteligență artificială China Ce este inteligența artificială Inteligență artificială pe telefon Curs inteligență artificială Inteligență artificială pentru mentenanță echipamente Inteligență artificială poze

Printre domeniile de interes ale românilor au fost dietele, iar clasamentul arată așa:

Dieta Cerin Dieta Mara Bănică Dieta Metabolică Dieta Hashimoto Dieta Moromete Dieta cu ou fiert Dieta Mayo Dieta Uruguayană Dieta cu banane Dieta de rotație

Dacă, la categoria „Rețete”, anul trecut cea pentru „Dubai” a rupt topurile, anul acesta, a căzut pe locul al doilea, în detrimentului prozaicului drob de miel:

Drob de miel rețetă tradițională Ciocolată Dubai rețetă Rețetă pască cu brânză Rețetă drob de pui simplă Drob de miel rețetă ardelenească Miel la cuptor rețetă Rețetă pască Jamila Rețeta Mihaelei pască fără aluat Rețetă drob de miel cu prapure Rețetă chiftele de porc

Topurile celor mai populare căutări pe Google în 2025 au fost realizate folosind liste „trending”: căutări care au înregistrat o creștere susținută față de 2024, pe o perioadă semnificativă de timp.

Listele „trending” sunt diferite de listele celor mai căutați termeni (expresii/cuvinte ordonate după volume absolute de căutare pe Google și care tind să se schimbe foarte puțin de la an la an). Analiza căutărilor trending permite identificarea intereselor specifice anului 2025.