Vis, sacrificiu și muzică. Actorii din „Cravata Galbenă” vorbesc pentru Mediafax despre prețul vocației și puterea unui vis

Biopicul Cravata Galbenă aduce pe ecran povestea impresionantă a lui Sergiu Celibidache, unul dintre cei mai influenți dirijori ai secolului XX. Dintr-un colț al României interbelice până în marile săli de concert ale lumii, filmul urmărește parcursul unui copil cu un vis care refuză compromisul și își plătește până la capăt prețul vocației.

Regizat de Serge Ioan Celebidachi, fiul dirijorului, și scris împreună cu James Olivier, Cravata Galbenă îi are în distribuție pe John Malkovich, Miranda Richardson, Ben Schnetzer, Kate Phillips, Sean Bean, Anton Lesser și Charlie Rowe. Cu ocazia lansării în cinematografe, i-am întrebat pe câțiva dintre protagoniști cum au ajuns aproape de această poveste și ce au descoperit, la rândul lor, despre puterea unui vis.

Ben Schnetzer: „Puterea unui vis nu are limite”

Cum ai ajuns să te implici în acest proiect și ce te-a atras la el?

Ben Schnetzer: „Am fost imediat captivat de scenariu și de poveste și atras de provocarea de a interpreta un rol atât de complex și solicitant. Pasiunea lui Serge și a lui James pentru acest proiect s-a simțit pe tot parcursul procesului de audiții și a fost o sursă extraordinară de inspirație.”

Din perspectiva ta, ce anume conferă acestei povești un caracter universal, chiar dacă este ancorată într-un context cultural foarte specific?

Ben Schnetzer: „Povestea vorbește despre un om care își descoperă vocația și își dedică viața urmăririi acesteia, un parcurs care, cred eu, va atinge sufletul multor oameni.”

Cravata Galbenă este povestea unui băiat cu un vis, care a reușit în ciuda tuturor obstacolelor. În ce fel se reflectă și povestea ta în această temă? Ce ne dezvăluie această poveste despre puterea unui vis și capacitatea lui de a schimba destine?

Ben Schnetzer: „Urmărirea visului lui Celibidache a fost o temă care m-a atins profund încă de la prima lectură a scenariului. Ca actor, înțeleg foarte bine ce înseamnă să-ți urmezi pasiunea, iar acest lucru rezonează profund cu mine. Devotamentul lui Celibidache față de arta sa, față de adevăr și față de perfecțiune a fost o sursă imensă de inspirație pentru mine. Puterea unui vis nu are limite.”

John Malkovich: „Există un preț pentru a face ceea ce îți dorești în viață”

Dincolo de scenariu, a fost vreun detaliu sau un aspect din trecutul personajului care te-a ajutat să-l înțelegi mai bine?

John Malkovich: „Detaliul care m-a fascinat cel mai mult la el a fost insistența asupra valorii interpretărilor live în comparație cu înregistrările. Înclin să fiu de acord cu această idee.”

Din perspectiva ta, ce anume conferă acestei povești un caracter universal, chiar dacă este ancorată într-un context cultural foarte specific?

John Malkovich: „Cred că orice poveste care arată că există un preț pentru a face ceea ce îți dorești în viață, și că poți și trebuie să trăiești cu acel preț, are o valoare universală.”

Ce ai dori să le transmiți spectatorilor din România înainte de premieră?

John Malkovich: „Sper să le placă și să găsească în film o sursă de inspirație și curaj.”

Sean Bean: „Va rezona cu oricine a avut curajul să-și urmeze visurile”

Spune-ne în câteva cuvinte despre Cravata Galbenă și despre personajul tău din film.

Sean Bean: „Îl interpretez pe tatăl lui Sergiu, un tip sever, cu un trecut militar strict. El dezaprobă interesul fiului său pentru muzică și încearcă să-l formeze pentru a-i urma gloria de odinioară în armată,” declară Sean Bean.

Cui crezi că se adresează acest film și de ce?

Sean Bean: „Cred că acest film va rezona cu oricine a avut curajul să-și urmeze visurile, în ciuda tuturor obstacolelor.”

Ce ai dori să le transmiți spectatorilor din România înainte de premieră?

Sean Bean: „A fost un privilegiu și o onoare să lucrez în țara voastră și să fac parte dintr-un film care celebrează viața unei legende a muzicii.”

Kate Phillips: „Oricine are suflet se va regăsi în această poveste”

Cum ai ajuns să te implici în acest proiect și ce te-a atras la el?

Kate Phillips: „Am rezonat cu acest rol din momentul în care am citit scenariul. Energia și spiritul ei ies pur și simplu din pagină, iar atunci am știut imediat că îmi doresc să o interpretez.”

Cravata Galbenă este povestea unui băiat cu un vis, care a reușit în ciuda tuturor obstacolelor. În ce fel se reflectă și povestea ta în această temă? Ce ne dezvăluie această poveste despre puterea unui vis și capacitatea lui de a schimba destine?

Kate Phillips: „Hotărârea lui Sergiu de a reuși și capacitatea Ioanei de a trăi cu atâta intensitate și sinceritate sunt o amintire minunată a importanței de a rămâne fidel propriului sine. Uneori, nu strică deloc să fim, măcar puțin, mai mult ca Ioana.”

Cui crezi că se adresează acest film și de ce?

Kate Phillips: „Cravata Galbenă are o rezonanță universală. Este povestea extraordinară a unui om cu o convingere artistică neclintită și a presiunilor pe care aceasta le aduce, atât în plan profesional, cât și personal. Este o poveste despre speranță, pasiune și iubire. Oricine are suflet, fără îndoială, se va regăsi în ea.”

Despre film

Dintr-un colț al României începe extraordinara poveste a unui copil cu un vis, care a cucerit lumea. Povestea lui Sergiu Celibidache. Este călătoria unui om care a refuzat orice compromis, de la copilăria trăită sub un tată autoritar în România interbelică, până la anii de foamete și lupta pentru supraviețuire în Germania devastată de război.

Cravata Galbenă este un film despre curajul de a crede în ceea ce pare imposibil și despre prețul plătit pentru a rămâne neclintit într-o lume a compromisurilor. Despre iubire, adevăr, integritate și sacrificiu. Despre succesul care nu înseamnă nimic fără acceptarea și recunoașterea celor dragi. Și despre dorul de acasă, care l-a însoțit mereu, oriunde s-ar fi aflat.

Realizat pe parcursul a mai bine de șapte ani, filmul îi are în distribuție pe John Malkovich (Dangerous Liaisons, Being John Malkovich) și Miranda Richardson (Tom & Viv, Damage), ambii dublu nominalizați la premiile Oscar, Ben Schnetzer (The Book Thief) și Kate Phillips (Peaky Blinders, Downton Abbey), Sean Bean (Game of Thrones, The Lord of the Rings), laureat a două premii BAFTA, Anton Lesser (Game of Thrones) și Charlie Rowe (Rocketman).

Filmul este regizat de Serge Ioan Celebidachi, fiul dirijorului, care semnează și scenariul împreună cu James Olivier. Din echipa de creație fac parte nume importante din industria cinematografică internațională: directorul de imagine Peter Menzies Jr. ACS, designerul de costume Alessandro Lai, designerul de machiaj, coafură și prostetică Lynda Armstrong și scenograful Vlad Vieru. Muzica originală este compusă de Kathryn Kluge și Kim Allen Kluge, iar castingul internațional este coordonat de Des Hamilton și Georgia Topley.

Producătorii filmului sunt Adela Vrînceanu Celebidachi, Cristina Dobrițoiu, Andrei Boncea, James Olivier și Robert W. Cort. Cravata Galbenă este o producție Oblique Media, în coproducție cu Safe Frame, Avanpost Media, Frame Film și Frame Film Illustrious Studio, realizată cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei.