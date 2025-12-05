Prima pagină » Comunicate » Un An Nou. Un Secol Nou. Urări Noi. Publicis Groupe își readuce trecutul la viață prin AI și inovație, pentru a sărbători primul său secol și a marca drumul către următorul.

Înființat în 1926 ca un mic hot shop creativ în Montmartre, Publicis Groupe a crescut constant, s-a extins internațional și a adoptat date și tehnologii noi, până a devenit astăzi unul dintre liderii industriei. Dar un lucru a rămas neschimbat: urările anuale.
Mediafax
05 dec. 2025, 16:51, Comunicate

Și pentru a marca începutul unui nou secol, cine ar fi mai potrivit să le creeze decât Publicis Conseil, agenția fondată de Marcel Bleustein Blanchet?

Combinând filmări live și actori reali cu cele mai noi tehnologii AI și folosind platformele și instrumentele proprii ale Grupului, proiectul spune povestea spiritului de pionierat, a inovațiilor continue și a rezilienței. Aceasta ne-a ajutat să trecem prin războaie, incendii, crize economice, revoluții tehnologice și o pandemie globală în primul nostru secol și ne permite să continuăm să conducem și să reinventăm industria în următorul, indiferent de provocările sale.

Citeşte comunicatul integral AICI

