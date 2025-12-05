Un An Nou. Un Secol Nou. Urări Noi. Publicis Groupe își readuce trecutul la viață prin AI și inovație, pentru a sărbători primul său secol și a marca drumul către următorul.

Înființat în 1926 ca un mic hot shop creativ în Montmartre, Publicis Groupe a crescut constant, s-a extins internațional și a adoptat date și tehnologii noi, până a devenit astăzi unul dintre liderii industriei. Dar un lucru a rămas neschimbat: urările anuale.