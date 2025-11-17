Cioate, topoare și patru ani de tăcere: filmul care scoate la lumină un atac uitat, unde doi jurnaliști și un activist au fost bătuți într-o pădure din Suceava

În acest context, Cinema Elvire Popesco va găzdui luni, 24 noiembrie, o proiecție specială a filmului După Cioate, care urmărește evenimentele reale din 2021. Evenimentul oferă publicului nu doar vizionarea filmului, ci și posibilitatea de a asculta poveștile celor implicați direct, care au trăit atacul și continuă să caute răspunsuri.

Regizorii Mihai Gavril Dragolea și Radu Mocanu, primul reacționând imediat după incident, alături de avocatul Silviu Munteanu, care a preluat cazul în instanță, vor participa la discuția moderată de jurnalista Andreea Pietroșel.

Filmul violent al atacului în cazul tăierilor ilegale

În relatarea evenimentelor, victimele au explicat că grupul de aproximativ 15-20 de atacatori, înarmați cu topoare, a pătruns în pădure și i-a agresat, distrugând echipamentul și înregistrările filmului documentar.

Dragolea a descris eforturile disperate de a se salva, inclusiv săritul într-o râpă și apelul la 112, iar ancheta a implicat audieri și intervenția avocaților Greenpeace pentru asistență juridică. Atacul a fost coordonat aparent de conducerea ocolului silvic privat, iar autoritățile sunt în continuare așteptate să finalizeze ancheta.

Proiecția specială și discuția ulterioară urmăresc să ofere o imagine completă asupra cazului și să pună în lumină tensiunile dintre jurnalism, protecția mediului și blocajele sistemului judiciar, subliniind că unele povești nu se termină la montaj, ci continuă în căutarea adevărului.

În urma atacului violent, jurnalistul Mihai Dragolea şi activistul Tiberiu Boşutar au ajuns la spital, după ce şi-au pierdut cunoştinţa.

De asemenea, atacatorii au distrus aparatura video a jurnaliştilor. Greenpeace a anunţat că din discuţiile purtate cu cei trei reies elemente de încadrare la tentativă de omor, loviri şi alte violenţe, tortură, privare de libertate şi distrugere de proprietate.