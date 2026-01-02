Cum va fi vremea în următoarele săptămâni. Prognoză ANM

Meteo Săptăm âna 05.01.2026 – 12.01.2026

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nordice, nord-estice și local în cele centrale, dar și ușor mai ridicate în extremitatea de sud-est a țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi excedentar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sud-vestice.

Meteo S ăptăm âna 12.01.2026 – 19.01.2026

Cu excepția zonelor montane și a regiunilor sud-estice, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale, temperaturile medii vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice perioadei.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Meteo Săptăm âna 19.01.2026 – 26.01.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Meteo Săptăm âna 26.01.2026 – 02.02.2026

Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, în toate regiunile.