Prima pagină » Meteo » Schimbare bruscă de vreme în martie: zonele care vor simți cel mai tare diferența

Schimbare bruscă de vreme în martie: zonele care vor simți cel mai tare diferența

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat estimările meteorologice pentru următoarea lună. Primăvara își face simțită prezența cu temperaturi mai ridicate decât cele normale, mai ales de Ziua Femeii.
Schimbare bruscă de vreme în martie: zonele care vor simți cel mai tare diferența
Sursa foto: Unsplash
Andreea Tobias
17 feb. 2026, 07:41, Știrile zilei

Săptămâna 16 – 23 februarie

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile estice. În rest, temperaturile se vor situa în jurul celor normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări. Cea mai mare lipsă de precipitații se va resimți în extremitatea de sud-est a teritoriului.

Săptămâna 23 februarie – 2 martie

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor. Încălzirea va fi mai accentuată în regiunile sudice.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile vestice, nord-vestice și centrale. În rest, vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 2-9 martie

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Primăvara meteorologică își face simțită prezența.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval în toate regiunile. Nu se anticipează excese de precipitații sau secetă.

Săptămâna 9-16 martie

Valorile termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării. Vremea va fi favorabilă activităților în aer liber.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a teritoriului. Echilibrul termic și pluviometric creează condiții optime pentru debutul primăverii.

Recomandarea video

EXCLUSIV Cine selectează viitorii magistrați români: controversatul judecător Bogdan Mateescu face parte din comisia de interviu
G4Media
Detalii înspăimântătoare din rechizitoriul „antrenorului de genii” pedofil. Bărbatul nu știa că este filmat
Gandul
E oficial! Cătălin Măruță a dat LOVITURA. A semnat noul contract, după ce a fost dat afară de Pro TV
Cancan
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport
Proiectul de la Bicaz al miliardarului Iulian Dascălu: centrală îngropată sub munte, lac nou și kilometri de tuneluri
Libertatea
Zodia care dă lovitura în luna martie! Noroc divin și schimbări spectaculoase pentru acest nativ
CSID
2026: O singură bandă are prioritate în sensul giratoriu, dar mulți șoferi o evită. Cum se aplică noua regulă din Codul Rutier
Promotor