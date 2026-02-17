Schimbare bruscă de vreme în martie: zonele care vor simți cel mai tare diferența

Săptămâna 16 – 23 februarie

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile estice. În rest, temperaturile se vor situa în jurul celor normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări. Cea mai mare lipsă de precipitații se va resimți în extremitatea de sud-est a teritoriului.

Săptămâna 23 februarie – 2 martie

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor. Încălzirea va fi mai accentuată în regiunile sudice.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile vestice, nord-vestice și centrale. În rest, vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 2-9 martie

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Primăvara meteorologică își face simțită prezența.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval în toate regiunile. Nu se anticipează excese de precipitații sau secetă.

Săptămâna 9-16 martie

Valorile termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării. Vremea va fi favorabilă activităților în aer liber.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a teritoriului. Echilibrul termic și pluviometric creează condiții optime pentru debutul primăverii.