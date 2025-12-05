Prima pagină » Comunicate » „Jesus Christus, Dominus Noster” – Concertul Extraordinar de Crăciun al Catedralei „Sfântul Iosif”

„Jesus Christus, Dominus Noster” – Concertul Extraordinar de Crăciun al Catedralei „Sfântul Iosif”

Oficiul pentru Bunuri Culturale Ecleziastice și Patrimoniu al Arhiepiscopiei Romano-Catolice București, organizează la Catedrala Sfântul Iosif, în data de 18 decembrie 2025, ora 20:00, un Concert Extraordinar de Crăciun, intitulat sugestiv: „JESUS CHRISTUS, DOMINUS NOSTER”.
„Jesus Christus, Dominus Noster” – Concertul Extraordinar de Crăciun al Catedralei „Sfântul Iosif”
Comunicate De Presa
05 dec. 2025, 15:08, Comunicate

Orchestra ANIMA a Catedralei ”Sfântul Iosif” din București, singura orchestră de muzică sacră din România și din Europa care se află sub decret episcopal, va încânta publicul prin deosebita interpretare a artiștilor, introducându-i în atmosfera Sărbătorii de Crăciun. Evanghelizarea prin Cânt și Cuvânt este obiectivul primordial al evenimentului.

Lucrările propuse pentru acest concert, fac ca tabloul Sărbătorii Nașterii Domnului să fie complet, iar acest lucru este posibil cu participarea Orchestrei ANIMA sub bagheta dirijorului principal Cătălin Toropoc și a Corului Regal din București, dirijor Daniela Cotoroană. Importanța acestui eveniment este marcată și de prezența extraordinară a doamnei Doamna Felicia Filip – soprană, care va interpreta un mănunchi de cântări de Crăciun.

Programul serii este constituit din lucrări ale marilor compozitori universali care au scris și pentru celebrările liturgice. Astfel, publicul va putea asculta lucrări sacre din creația unor genii muzicale, dar și colinde aparținând repertoriului tradițional românesc. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

Evenimentul este organizat cu sprijinul Oficiul pentru Bunuri Culturale Ecleziastice și Patrimoniu al Arhiepiscopiei Romano-Catolice București al Arhiepiscopiei Romano-Catolice București și al Secretariatului de Stat pentru Culte.

Recomandarea video

Comisia Europeană a amendat platforma X cu 120 de milioane de euro în temeiul regulamentului ce privește serviciile digitale
G4media
Localitatea din România care a ajuns să găzduiască cel mai mare adăpost din lume pentru animalele fără stăpân
Gandul
Nuntă surpriză în Guvernul României. Premierul Ilie Bolojan s-ar fi căsătorit în secret
Cancan
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport
Cât costă un hot dog și o porție de cartofi cu sos cheddar la Târgul de Crăciun din Piața Universității din București. Prețul sare de 50 de lei
Libertatea
Cum poți vota dacă nu te afli în București pe 7 decembrie! Documentele necesare pentru cei care nu au acte valabile
CSID
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor