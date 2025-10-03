Concert extraordinar la Catedrala Sfântul Iosif: Jesus Christus, Dominus Noster

Oficiul pentru Bunuri Culturale Ecleziastice și Patrimoniu al Arhiepiscopiei Romano-Catolice București, organizează la Catedrala Sfântul Iosif, în data de 10 octombrie 2025, ora 20:00, un Concert de muzică sacră, intitulat sugestiv: „JESUS CHRISTUS, DOMINUS NOSTER”. Evenimentul este organizat cu ocazia împlinirii celor 150 de ani de la sfințirea pietrei de temelie a Catedralei Sfântul Iosif din București.

Orchestra ANIMA a Catedralei ”Sfântul Iosif” din București, singura orchestră de muzică sacră din România și din Europa care se află sub decret episcopal, va încânta publicul prin măiastra interpretare a artiștilor, introducându-i în atmosfera sărbătorii Catedralei din București. Evanghelizarea prin Cânt și Cuvânt este obiectivul primordial al evenimentului.

Lucrările propuse pentru acest concert, fac ca tabloul Sărbătorii să fie complet, iar acest lucru este posibil cu participarea Orchestrei ANIMA a Catedralei Sfântul Iosif din București și a Coralei ANIMA a Catedralei Sfântul Iosif din București, sub bagheta dirijorului principal Cătălin Toropoc. La eveniment sunt invitați soliștii: Cristian Balaș – vioară, Alexandru Crișan – vioară, Olga Florea – soprană.

Programul concertului:

Uvertura Jubilee de C.M. von Weber op.59

Concertone în Do major, K190/186E de W.A. Mozart

Quatrro pezzi sacri – G. Verdi

Evenimentul este organizat cu sprijinul Oficiul pentru Bunuri Culturale Ecleziastice și Patrimoniu al Arhiepiscopiei Romano-Catolice București al Arhiepiscopiei Romano-Catolice București și al Secretariatului de Stat pentru Culte.

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.