Concert de Crăciun al Orchestrei de Tineret Anima la Biserica Catolică din Sinaia

SINAIA – Biserica Catolică din Sinaia va găzdui, sâmbătă, 20 decembrie 2025, de la ora 18:00, Concertul de Crăciun susținut de Orchestra de Tineret Anima, un eveniment dedicat sărbătorii Nașterii Domnului și comunității locale.

Seara muzicală va fi deschisă de tânăra violonistă Sara Gamecho. Ulterior, publicul se va bucura de evoluția Orchestrei de Tineret Anima, aflată sub bagheta dirijorului Cezar Verlan, alături de soprana Valentina Verlan.

Orchestra de Tineret Anima este formată din tineri muzicieni dedicați și pasionați de arta interpretării. Ansamblul și-a făcut debutul chiar în Biserica Catolică din Sinaia, în cadrul unui concert inaugural care s-a bucurat de un succes deosebit. Atunci, lăcașul de cult s-a dovedit aproape neîncăpător pentru numărul mare de spectatori dornici să ia parte la eveniment.

Concertul de Crăciun din acest an promite o atmosferă festivă, caldă, printr-un repertoriu atent pregătit, dedicat celebrării Crăciunului. Organizatorii își propun să ofere publicului o experiență muzicală de înaltă calitate, ce îmbină talentul tinerilor artiști cu entuziasmul și spiritul comunității.

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

Pentru informații suplimentare, cei interesați sunt invitați să contacteze Biserica Catolică din Sinaia.