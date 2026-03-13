Papa Leon cere liderilor creștini implicați în războaie să-și examineze conștiința și să meargă la spovedanie

Papa Leon a declarat vineri că liderii politici care se declară creștini și poartă o responsabilitate majoră în declanșarea conflictelor armate ar trebui să își facă un „examen serios de conștiință” și să meargă la spovedanie, fără a menționa nume sau conflicte concrete.
Sursa foto: Mario Tomassetti/ Vatican Media/ABACAPRESS.COM
Andrei Rachieru
13 mart. 2026, 16:03, Cultură-Media

Declarația a fost făcută în cadrul unui discurs adresat preoților, la o conferință organizată la Vatican, dedicată practicii spovedaniei, titreaza Reuters.

„Au acești creștini care poartă o gravă responsabilitate în conflictele armate umilința și curajul de a face un examen de conștiință și de a merge la spovedanie?”, a întrebat suveranul pontif.

Mesajul vine în contextul în care Papa Leon a intensificat, în ultimele zile, apelurile pentru încetarea războiului din Iran, conflict declanșat la 28 februarie în urma unor atacuri aeriene comune ale Statelor Unite și Israelului. Deși nu a făcut nicio referire directă la acest război, poziția Vaticanului față de escaladarea violenței este una fermă.

Biserica Catolică se opune, în principiu, războiului, iar de-a lungul secolelor a evaluat conflictele armate prin prisma doctrinei „războiului just”, care permite folosirea forței doar în condiții strict limitate, precum apărarea împotriva unei agresiuni nedrepte.

În acest context, cardinalul Robert McElroy, arhiepiscop de Washington, D.C., a declarat recent că loviturile SUA și Israelului asupra Iranului „nu sunt legitime din punct de vedere moral”, deoarece nu respectă criteriile tradiției războiului just.

Papa Leo a subliniat că spovedania nu este doar un act religios individual, ci și un instrument care poate contribui la pace și unitate în societate. Potrivit acestuia, asumarea responsabilității morale de către liderii politici este esențială pentru prevenirea violenței și a conflictelor armate.

