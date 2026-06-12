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O nouă specie a fost descoperită în Grecia. Cercetătorii au numit-o după Papa Leon al XIV-lea

O echipă internațională de cercetători a identificat în insula Creta o nouă specie de molie, necunoscută până acum științei. Insecta a primit numele Pyralis papaleonei, un omagiu adus Papei Leon al XIV-lea pentru implicarea sa în promovarea protecției mediului și a biodiversității.
O nouă specie a fost descoperită în Grecia. Cercetătorii au numit-o după Papa Leon al XIV-lea
Andreea Tobias
12 iun. 2026, 11:20, Știrile zilei
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O nouă specie de molie, necunoscută până acum științei, a fost descoperită în Munții Albi din vestul insulei Creta. Cercetătorii internaționali care au identificat-o au botezat-o Pyralis papaleonei, în onoarea lui Papa Leon al XIV-lea, notează okdiario.com.

Exemplarele au fost colectate în timpul unor expediții în Munții Albi, în vestul Cretei, la altitudini între 1.000 și 1.200 de metri.

Descoperirea este semnată de Peter Huemer, Lauri Kaila și Andreas H. Segerer, cercetători cu experiență vastă în studiul lepidopterelor europene. Studiul a fost publicat în revista Pensoft.

Specia face parte din familia Pyralidae, un grup de molii cunoscut pentru diversitatea și adaptabilitatea sa. Statutul de specie independentă a fost confirmat prin analize morfologice și tehnici de cod de bare genetic. Diferența genetică față de speciile înrudite este cuprinsă între 5,78% și 8,82%.

Cum arată noua specie de molie

Pyralis papaleonei se recunoaște după o bandă albă centrală, remarcabil de îngustă și uniformă, pe aripile anterioare. Fundalul acestora este purpuriu intens, cu margini roșu-maronii și pete portocalii-aurii.

Aripile posterioare au o nuanță purpurie-cenușie palidă, împărțită în trei secțiuni de două linii albe neregulate. Corpul este predominant purpuriu pe spate și gălbui pe abdomen. Anvergura aripilor masculilor variază între 7,5 și 9,4 milimetri. Singura femelă măsurată a atins 10 milimetri.

Adulții sunt capturați în principal în iunie, atrași de lumina nocturnă. Un exemplar a fost colectat și în octombrie, ceea ce sugerează un sezon de zbor lung sau o a doua generație. Planta gazdă și stadiile larvare rămân deocamdată necunoscute.

De ce poartă numele Papei Leon al XIV-lea

Decizia nu a fost arbitrară. Cercetătorii explică că Papa Leon al XIV-lea și-a exprimat public îngrijorarea față de criza climatică și pierderea biodiversității. Numele papaleonei unește termenii latini papa și leonei, construind o referință directă la figura sa.

Practica de a numi specii în onoarea unor personalități publice are precedente în nomenclatura științifică. În acest caz, autorii studiului doresc să sublinieze că protecția biodiversității nu este doar o cauză a științei. Ea poate găsi aliați și în cea mai influentă instituție religioasă din lume.

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