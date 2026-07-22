Grecia închide ușa supraturismului pe 251 de plaje: fără șezlonguri, umbrele și beach baruri. Iată unde

Grecia a extins lista plajelor protejate împotriva supraturismului la 251 de locații. Pe acestea nu vor mai fi permise șezlonguri, umbrele de soare, baruri de plajă sau muzică la volum ridicat. Măsura este cea mai vizibilă parte a unei strategii mai ample de protejare a litoralului elen.

Ce plaje sunt protejate

Cele 251 de plaje se află în mare parte în rețeaua europeană Natura 2000. Multe dintre ele sunt printre cele mai fotografiate locuri din Grecia. Popularitatea lor atrage însă și presiune pentru proiecte balneare și activități comerciale.

În Creta se află sub protecție laguna Balos, plaja roz din Elafonissi, Falassarna și Gramvousa.

În Cicladele Mici sunt vizate Iraklia, Schinoussa și Koufonissi, alături de insula nelocuită Keros.

Lista mai include Chalikounas, în Corfu, și Kastro, în Lefkada. Se adaugă Paralia Velanio, în Skopelos, precum și Limnos, Folegandros și Sikinos, în Samos.

Pe cele 251 de plaje nu va fi permisă nicio activitate comercială. În plus, cel puțin 70% din tot litoralul grecesc trebuie să rămână liber de șezlonguri și umbrele. În zonele protejate, procentul de plajă liberă ajunge la 85%.

De ce au cerut chiar localnicii protecția

Măsurile au fost cerute chiar de comunitățile locale, în unele cazuri. La Lipso, toate cele 23 de plaje ale insulei au intrat pe listă, la cererea locuitorilor. La Koufonissi, 13 plaje au fost protejate după luni de proteste împotriva unui nou bar de plajă.

Litoralul grecesc are peste 13.000 de kilometri, cel mai lung din Europa. Autoritățile au introdus și o clasificare a teritoriului în cinci niveluri, de la A la E. Nivelurile reflectă presiunea turistică din fiecare zonă. Nivelul A include zone deja suprasolicitate, precum Mykonos și Santorini.

În aceste zone, noile unități de cazare nu vor putea depăși 100 de locuri. Se va prioritiza renovarea hotelurilor existente, nu construcția altora noi. Construcțiile vor fi interzise pe o rază de 25 de metri de la linia țărmului.

Comparație cu Italia

Situația diferă de cea din Italia, unde litoralul se întinde pe circa 8.000 de kilometri. Acolo, dezbaterea publică se concentrează mai ales pe reînnoirea a peste 18.000 de concesiuni balneare. O reflecție amplă privind echilibrul dintre turism și accesul liber la plajă a rămas, până acum, în plan secund.