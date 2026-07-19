Gata cu șmecheria de pe plajă. Autoritățile au început să ridice umbrelele lăsate peste noapte

Primăria din Manduria, Italia, a ridicat în zori umbrelele și șezlongurile lăsate nesupravegheate pe plajă. Obiectele erau folosite pentru a „rezerva” ilegal cele mai bune locuri.

Angajații primăriei, supravegheați de poliția locală, au început acțiunea la ora 6 dimineața, scrie Il Messaggero. Ținta au fost plajele publice cele mai aglomerate din Manduria, provincia Taranto. Obiectele ridicate au fost încărcate în camioane și duse la un depozit municipal. La operațiune a participat chiar primarul Domenico Sammarco.

Operațiune la răsărit împotriva celor care pun stăpânire pe plajă

Mulți turiști lasă umbrele și șezlonguri nesupravegheate pentru „a-și marca” locul pe plaja liberă. Practica este ilegală și încalcă ordonanțele privind stațiunile balneare din zonă.

Fenomenul se află de mult timp în centrul protestelor localnicilor și turiștilor. Aceștia ajung adesea să nu mai găsească niciun loc liber pe plajele publice.

Se termină cu prosoapele și umbrelele lăsate peste noapte. Au început confiscările

Proprietarii pot cere restituirea umbrelelor și șezlongurilor confiscate de la depozitul municipal. Ei riscă însă amenzi de până la aproximativ 500 de euro pentru încălcarea regulilor. Autoritățile au anunțat că vor continua controalele pe tot litoralul din zonă.