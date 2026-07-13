Scandal pe plajele din Italia. Turiștii, certați pentru sandvișurile aduse de acasă

Un sandviș adus de acasă a reaprins disputa dintre italieni și cluburile private de plajă. Incidentul, petrecut într-o stațiune din Puglia, a scos din nou la iveală o nemulțumire mai veche. Este vorba despre prețurile tot mai mari de pe litoralul Italiei, scrie The Guardian.

O femeie pe nume Rosaria închiriase șezlonguri și umbrelă la o stațiune din Vieste. Ea adusese sandvișuri de acasă pentru ea și cei doi copii. Fiul ei a fost surprins mâncând la marginea apei și a fost avertizat că stațiunea interzice pachetele cu mâncare. Jurnalistul Luca Pernice, de la Corriere della Sera, aflat pe aceeași plajă, a relatat incidentul. Potrivit acestuia, astfel de situații sunt frecvente, pentru că mulți turiști nu își permit să cheltuiască zilnic la restaurant.

Reacția turiștilor și a operatorilor de plajă

Beatrice Bordo își plătise șezlongurile pentru întregul sezon la o stațiune din Lazio. Ea a spus că nu se simte obligată să cheltuiască suplimentar la restaurant.

Nicola Ragno este președintele filialei locale a asociației deținătorilor de concesiuni. El susține că pachetele cu mâncare ridică probleme de igienă și de gestionare a deșeurilor. El a explicat că mulți turiști aduc mese complete, nu doar un simplu sandviș. Asta afectează, spune el, imaginea și serviciile stațiunilor.

Autoritățile intervin în dezbatere

Antonio Decaro, președintele regiunii Puglia, a intervenit public în dispută. El a subliniat că nu există nicio regulă care să le interzică oamenilor să mănânce mâncare adusă de acasă pe plajă. Decaro a criticat costurile tot mai mari ale șezlongurilor și umbrelelor, spunând că marea rămâne un bun comun.

Cât costă, de fapt, o zi la plajă în Italia

Concesiunile private acoperă o parte variabilă din litoralul Italiei. Ponderea merge de la aproximativ 20% în Sardinia până la 70% în Emilia-Romagna și Liguria. Costul mediu pentru două șezlonguri și o umbrelă a crescut cu 6% față de anul trecut. În unele zone, majorarea a ajuns chiar la 16%, potrivit asociației de consumatori Altroconsumo.

La stațiunea din Lazio unde a avut loc discuția cu Bordo, prețul zilnic este de 20 de euro. Suma este considerată accesibilă pentru regiune.