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Scandal pe plajele din Italia. Turiștii, certați pentru sandvișurile aduse de acasă

Un sandviș adus pe ascuns de acasă a reaprins disputa dintre italieni și cluburile private de plajă, în plin scandal legat de prețurile din ce în ce mai mari de pe litoral.
Scandal pe plajele din Italia. Turiștii, certați pentru sandvișurile aduse de acasă
Andreea Tobias
13 iul. 2026, 10:08, Știri externe
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Un sandviș adus de acasă a reaprins disputa dintre italieni și cluburile private de plajă. Incidentul, petrecut într-o stațiune din Puglia, a scos din nou la iveală o nemulțumire mai veche. Este vorba despre prețurile tot mai mari de pe litoralul Italiei, scrie The Guardian.

O femeie pe nume Rosaria închiriase șezlonguri și umbrelă la o stațiune din Vieste. Ea adusese sandvișuri de acasă pentru ea și cei doi copii. Fiul ei a fost surprins mâncând la marginea apei și a fost avertizat că stațiunea interzice pachetele cu mâncare. Jurnalistul Luca Pernice, de la Corriere della Sera, aflat pe aceeași plajă, a relatat incidentul. Potrivit acestuia, astfel de situații sunt frecvente, pentru că mulți turiști nu își permit să cheltuiască zilnic la restaurant.

Reacția turiștilor și a operatorilor de plajă

Beatrice Bordo își plătise șezlongurile pentru întregul sezon la o stațiune din Lazio. Ea a spus că nu se simte obligată să cheltuiască suplimentar la restaurant.

Nicola Ragno este președintele filialei locale a asociației deținătorilor de concesiuni. El susține că pachetele cu mâncare ridică probleme de igienă și de gestionare a deșeurilor. El a explicat că mulți turiști aduc mese complete, nu doar un simplu sandviș. Asta afectează, spune el, imaginea și serviciile stațiunilor.

Autoritățile intervin în dezbatere

Antonio Decaro, președintele regiunii Puglia, a intervenit public în dispută. El a subliniat că nu există nicio regulă care să le interzică oamenilor să mănânce mâncare adusă de acasă pe plajă. Decaro a criticat costurile tot mai mari ale șezlongurilor și umbrelelor, spunând că marea rămâne un bun comun.

Cât costă, de fapt, o zi la plajă în Italia

Concesiunile private acoperă o parte variabilă din litoralul Italiei. Ponderea merge de la aproximativ 20% în Sardinia până la 70% în Emilia-Romagna și Liguria. Costul mediu pentru două șezlonguri și o umbrelă a crescut cu 6% față de anul trecut. În unele zone, majorarea a ajuns chiar la 16%, potrivit asociației de consumatori Altroconsumo.

La stațiunea din Lazio unde a avut loc discuția cu Bordo, prețul zilnic este de 20 de euro. Suma este considerată accesibilă pentru regiune.

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