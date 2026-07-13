Super-bogații lumii mută miliarde în Italia. Orașul care atrage cei mai mulți investitori

Italia a devenit una dintre cele mai căutate piețe imobiliare de lux din lume. Oferta de proprietăți premium a crescut cu aproximativ 20% în ultimul an, iar cererea internațională este în plină expansiune, conform quifinanza.it.

Potrivit unui raport al observatorului Luxforsale, clima, stabilitatea și impozitele reduse sunt principalele motive. Acestea îi determină pe super-bogați să cumpere case în Italia.

De ce aleg cei mai bogați oameni din lume Italia

Piața imobiliară de lux din Italia dă semne clare de expansiune. Creșterea se vede atât pe partea de ofertă, cât și pe cea de cerere. Cumpărătorii străini percep țara drept o investiție stabilă, arată raportul citta.

Clima, patrimoniul cultural și stilul de viață rămân factori decisivi în alegerea unei proprietăți. Sistemul de sănătate publică și regimurile fiscale preferențiale completează atractivitatea Italiei, care concurează astfel cu Franța, Elveția și piețele arabe.

Milano rămâne orașul preferat de cei mai bogați cumpărători

Milano se confirmă drept principalul pol imobiliar de lux din Italia. Orașul este impulsionat de sectorul financiar, de modă și de investitorii internaționali, conform aceluiași raport.

Roma ocupă locul secund, cu o cerere susținută de valoarea istorică și centralitatea politică.

Florența, Veneția și zona Rivierei din Genova completează lista celor mai căutate orașe.

Ce regiuni atrag cel mai mult banii super-bogaților

Piața imobiliară a magnaților nu se limitează la marile orașe. Lombardia conduce clasamentul regiunilor, mai ales în zona lacurilor. Toscana este căutată pentru casele de țară și reședințele înconjurate de verdeață. Liguria continuă să crească datorită combinației dintre mare, intimitate și apropierea de piețele franceze. Veneto beneficiază de prezența Veneției, iar Puglia și Sicilia încep să se impună pe radarul cumpărătorilor internaționali.

De unde vin banii care cumpără Italia de lux

Aproximativ jumătate din cererea de imobile de lux provine din străinătate, arată raportul. Principalele fluxuri vin din Europa de Nord, Statele Unite și Orientul Mijlociu.

Profilul tipic este al unor antreprenori, manageri sau investitori cu vârste între 35 și 60 de ani. Logica achiziției s-a schimbat față de deceniul anterior, spun autorii raportului. Cumpărătorii nu mai caută doar o a doua locuință, ci fac alegeri care combină investiția cu stilul de viață. Interesul pentru transferul reședinței fiscale în Italia crește, favorizat de regimuri precum flat tax.