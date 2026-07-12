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Unde trăiesc bogații în orașul spaniol care a întrecut Londra și Paris pe piața imobiliară de lux

În ultimii ani, orașul aflat în provincia Málaga s-a transformat într-un adevărat magnet pentru miliardari.
Unde trăiesc bogații în orașul spaniol care a întrecut Londra și Paris pe piața imobiliară de lux
Imagine cu scop ilustrativ. Sursa foto: Unsplash
Ionuț Axinescu
12 iul. 2026, 09:04, Life-Inedit
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Ultimele date arată că piața imobiliară de lux din Marbella, oraș cu circa 160.000 de locuitori în sudul Spaniei, oferă un raport valoare-preț mai atractiv decât destinații consacrate precum Londra, Paris, Monaco sau New York.

Marbella are câteva cartiere și urbanizații exclusiviste cu vile spectaculoase, de zeci de milioane de euro. Acolo au proprietăți cei mai bogați oameni din lume, de la George Clooney până la Novak Djokovic.

La doar câteva minute de Marbella, în municipiul Benahavís, se află La Zagaleta, considerată una dintre cele mai exclusiviste zone rezidențiale din Europa. Accesul este strict controlat, există pază permanentă, terenuri proprii de golf și chiar heliport.

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